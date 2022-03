Si avvicinano le vacanze..siete pronti? Tutto quello che c’è da sapere sul Bonus vacanza 2022

L’anno scorso il bonus vacanze stanziato dal Governo presieduto da Giuseppe Conte è stato molto utile per gli italiani. E quest’anno?

I due anni di pandemia hanno trasformato il settore ricettivo in Italia, a partire dalle modalità di pianificazione delle vacanze. Ma scopriamo insieme quali sono i bonus e le agevolazioni cui si potrà aderire per la stagione estiva 2022.

Secondo alcuni report molto recenti, si accorcia la “booking window”, ovvero la distanza che intercorre tra la data di prenotazione e la data del check in. Pensate che nel 2019, quindi prima della pandemia da Covid-19, si arrivava a prenotare anche 54 giorni prima. Mentre adesso l’intervallo è di appena 37 giorni.

I recenti report registrano inoltre una crescita delle prenotazioni dirette nelle strutture, prevalentemente telefoniche con picchi fino al 36% del totale, a discapito di agenzie e piattaforme digitali. Aumentano – le prenotazioni last minute o forse sarebbe più opportuno definirle last second. Queste riguardano soprattutto le città d’arte, con il 30% del totale.

Tutto ciò, però, comporta un elevato rincaro dei prezzi delle strutture, chiamate a fronteggiare l’impossibilità di organizzarsi e pianificare con anticipo. Importante l’incremento medio di prezzo tra tariffa di partenza e rack rate, ovvero il prezzo massimo applicato, per la stessa camera e per la medesima data si attesta oggi al 28%.

Per questo, quindi, è bene sapere se e di quali agevolazioni e bonus si potrà usufruire per l’estate che si sta avvicinando.

Bonus vacanze 2022: tutto quello che c’è da sapere

L’anno scorso, dopo un anno e mezzo di pandemia da Covid-19, il bonus vacanze stanziato dal Governo presieduto da Giuseppe Conte è stato molto utile per gli italiani. Come sappiamo, infatti, la pandemia ha colpito sì la salute pubblica. Ma anche l’economia e le tasche degli italiani. E quest’anno? Cos’ha in mente per noi il Governo presieduto da Mario Draghi?

La risposta è semplice: nulla! Non vi sarà infatti un vero e proprio bonus vacanze, come l’abbiamo conosciuto circa un anno fa. Ma non temete. Siamo in grado di fornirvi qualche agevolazione che potrà comunque mitigare le vostre spese.

La prima è dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni e deriva dalla Carta Giovani Nazionale. Grazie a questa, infatti, si potranno avere tariffe agevolate e sconti per trasporti, viaggi e soggiorni, sia in Italia, che all’estero. La carta è facilmente scaricabile direttamente dall‘app IO.

Inoltre, è bene sapere che c’è ancora una chance di utilizzare il bonus vacanze 2021, se per qualsiasi motivo non è stato speso. L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha stabilito che potrà essere utilizzato. Ma a due condizioni: con la prenotazione della vacanza entro il 31 Dicembre 2021 e, ugualmente inderogabile, che la vacanza sia effettuata nel 2022. Ma questo vale solo per i giovani. Niente da fare, invece, per le famiglie.