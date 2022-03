Arnold Schwarzenegger, sfrutta la sua popolarità data da “Danko” per far leva sull’esercito russo

Da oltre un mese, la guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin. Ma adesso l’Ucraina ha un alleato in più tra le sue fila

74enne. Un attore che, con la sua passione politica, non ha mai disdegnato di fare delle complesse battaglie civili e sociali. Anche questa volta Arnold Schwarzenegger non si smentisce. E scende in campo. Lo fa dalla parte dell’Ucraina.

Di nazionalità austriaca, ma naturalizzato statunitense. Arnold Schwarzenegger non nasce attore, ma sportivo. Fin da giovanissimo, infatti, si è imposto ed è diventato famoso come uno dei maggiori culturisti del mondo. Ovviamente, anche il seguito della sua carriera di attore si è basata e costruita principalmente sulle sue doti fisiche, che non su quelle attoriali.

Per quanto concerne il cinema, la celebrità gli è derivata dall’interpretazione del barbaro guerriero Conan, al quale ha fatto seguito il primo capitolo della saga di Terminator. Siamo nei primi anni ’80 con Conan. Mentre di Terminator (il primo capitolo è del 1984) ne arriveranno addirittura sei in tutti.

Quei ruoli, comunque, lo lanciano imperiosamente nel mondo di Hollywod. E tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, diventa uno degli attori più celebri. A suon di cult.

A titolo esemplificativo, qualche titolo oltre alle saghe di Conan e Terminator: “Commando” (1985), “Codice Magnum” (1986), “Predator” (1987), “Danko” (1988), “I gemelli” (1988), “Atto di forza” (1990), “True lies” (1994). Negli ultimi anni lo ricordiamo nella saga de “I Mercenari”, con un altro mostro sacro del cinema a suon di muscoli, come Sylvester Stallone.

Schwarzy al fianco dell’Ucraina

Come sappiamo, da oltre un mese, la Russia ha deciso di invadere l’Ucraina. Settimane di morte, distruzione. Di sofferenza. E in tanti si sono schierati al fianco dell’Ucraina. Compreso lui: Arnold Schwarzenegger.

”L’Ucraina è la punta di diamante della lotta per i sogni della democrazia. Se la lasciamo a combattere da sola, perdiamo la nostra anima come America”, ha detto l’attore. Arnold Schwarzenegger ha invitato Vladimir Putin a porre fine a questo conflitto ”insensato”, in un messaggio che è diventato virale sui social network. Il conflitto è già stato oggetto di interventi pubblici durante diverse cerimonie per i premi cinematografici che hanno preceduto gli Oscar.

Un intervento, quello di Schwarzenegger, che ha attirato anche l’attenzione del noto scrittore Roberto Saviano, autore di “Gomorra”. Saviano ha condiviso il video-appello di Schwarzenegger: “Ogni bomba, ogni granata che cade, non cade su un nemico, ma su una scuola, un ospedale, una casa”.

Arnold Schwarzenegger ha lanciato un appello a Putin e ai russi che vivono o combattono in Ucraina e ha raggiunto le 700mila visualizzazioni in Russia, dove come attore è particolarmente amato per aver dato corpo al primo protagonista russo in un film di Hollywood, “Danko”.

“Schwarzenegger, con questo messaggio diretto ai russi e in particolare ai soldati che si trovano al fronte, risulta mille volte più potente di quando da bimbetto facevo il tifo per lui al cinema” scrive Saviano su Instagram.