Conoscete queste ragazze? Sono figlie di uno dei cantanti più famosi nel mondo | Sono coriste di Renato Zero

Si chiamano Zoe e Marica. Hanno un grande talento ereditario. Ma negli anni hanno affinato l’arte tramite gli studi

Hanno il privilegio, grazie alla loro bravura, di essere coriste del grande Renato Zero. Ma, a loro volta, sono figlie di un cantautore famoso in tutto il mondo. Insomma, il talento è ereditario. Sapete chi sono queste due bellissime ragazze?

Si chiamano Zoe e Marica, due ragazze davvero molto belle. Carnagione chiara, lineamenti delicati. Altissime. Il padre, d’altra parte, sfiora i due metri di altezza. Le due sono state coriste nel “Zero il Folle – il Tour”, la tournè di Renato Zero che poco prima che a cavallo della pandemia da Covid-19, ha toccato tutta l’Italia e che ha fatto il tutto esaurito.

D’altra parte, il nostro Renato ha bisogno di poche presentazioni. Cantautore, oggi 71enne. Pseudonimo di Renato Fiacchini. Istrionico, provocatore e trascinatore. Tenero e intenso, ma anche energico. Nel corso della sua lunga carriera ha pubblicato 44 album, di cui 31 in studio, 8 live e 5 raccolte ufficiali. Si calcola abbia scritto più di 500 canzoni, molte delle quali inedite.

Una lunga carriera che gli ha permesso di avere milioni di fan. I cosiddetti “sorcini”. Insomma, Renato Zero è un mito, una vera e propria icona. Soprattutto nei primi anni della sua carriera si è caratterizzato per abbigliamenti e toni molto sui generis. Tra i suoi più grandi successi non possiamo non menzionare “Il Triangolo, “I migliori anni della nostra vita”, “Mi vendo”, “Come mi vorresti”.

Figlie d’arte

Zoe e Marica, quindi, hanno avuto il privilegio di condividere il palco con il grande Renato Zero. Lo hanno fatto grazie a tanti sacrifici. Hanno studiato canto, infatti, fin da piccole. E nel corso degli anni hanno affinato le loro tecniche canore. Ma lo hanno fatto anche grazie al loro talento naturale, ovviamente. Sono infatti figlie di un grande musicista famoso in tutto il mondo.

Sono infatti figlie di Mario Biondi, cantante e jazzista italiano famoso in tutto il mondo. Due dei nove figli avuti dal grande cantautore nel corso di diverse relazioni sentimentali. Una voce “nera” che porta in giro per il pianeta l’orgoglio di essere grandi artisti italiani.

Marica ha una vocalità sottile e molto soul, piuttosto potente nell’espressione. Zoe è a tratti west coast. Hanno anche imparato a suonare alcuni strumenti, tra cui la chitarra. Continua così la dinastia dei “Biondi”. Mario, infatti, è a sua volta figlio d’arte.

Il suo vero nome è Mario Ranno. Ma ha scelto Biondi in onore del padre, anch’egli musicista, che si faceva chiamare Stefano Biondi.