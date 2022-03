Mario Biondi, prolifico nella musica ma anche nella vita non scherza.. sapete quanti figli ha?

Una famiglia a dir poco allargata, quella di Mario Biondi. Si dà da fare… Dove troverà il tempo per la musica?

Una voce inconfondibile. Un artista che è stato capace di farsi conoscere in tutto il mondo. E, quindi, anche di portare in alto i colori italiani. Parliamo del grande soul man Mario Biondi. Ma lo sapete che non è prolifico solo come musicista? Ha tantissimi figli!

Una voce “nera”. Una delle tonalità più calde della musica italiana. E non solo. Mario Biondi, cantante e jazzista italiano famoso in tutto il mondo. Il suo vero nome è Mario Ranno. Ma ha scelto Biondi in onore del padre, anch’egli musicista, che si faceva chiamare Stefano Biondi. A 12 anni canta nei cori gregoriani in chiesa e nelle piazze siciliane grazie al padre attraverso varie esperienze e gavetta in giro per l’Italia.

La svolta arriva con il perfezionamento nella lingua inglese, che diventa la lingua in cui canta. Turnista nelle sale di registrazione per etichette di nicchia, dal 1988 comincia a fare da spalla a big dell’epoca, come il grandissimo Ray Charles.

Tanti i suoi duetti con grandi artisti. La sua voce e la sua musica danno vita a un soul jazz caldo e passionale, che sa interpretare con accenti ironici. Negli arrangiamenti dei suoi brani si nota una coloritura jazz.

La famiglia di Mario

Grande influenza ha avuto su di lui il padre, Stefano. Non solo per quanto concerne la musica. Ma anche per la passione per i motori. Il padre Stefano era infatti un grande patito di Porsche. Mario, invece, punta su un’altra grande casa tedesca. E’ infatti un grande collezionista di Mercedes. Tanti i modelli di sua proprietà. Su tutti una 500 SL del 1978 davvero speciale.

Ma musica e motori non sono le uniche passioni di Mario Biondi. Il cantante, infatti, ha una famiglia molto allargata. Il primo matrimonio di Mario Biondi è con la collega Monica Farina. Il matrimonio dura circa 15 anni. In quest’arco di tempo, i due hanno ben sei figli: Marzio, Marica, Zoe, Louis Mario, Chiara e Ray. Un tratto caratteristico è che i due hanno scelto alcuni nomi che evocano grandi musicisti: da Louis Armstrong a Ray Charles.

Dopo la fine del matrimonio con Monica Farina, Mario Biondi si è legato a Giorgia Albarello, ex modella, che nel 2007 è anche arrivata terza partecipando a Miss Italia. Con lei ha un’altra figlia: Mia. Ma anche in questo caso, l’unione finisce.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Professione: collezionista di auto | L’incredibile storia di Mario Biondi

E alla fine del 2020, Mario Biondi, già 50enne, è diventato ancora una volta papà. Questa volta è arrivata Marietna, frutto dell’amore con la compagna Romina. Ma prima ancora di Marietna i due avevano avuto Mil. Insomma, Mario Biondi si dà da fare… Dove troverà il tempo per la musica?