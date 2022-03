Simona Ventura e Stefano Bettarini, dopo 24 anni i retroscena sulla fine del loro matrimonio

Il 30 marzo 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli. Ma poi iniziano i problemi

Sono stati tra i primi a lanciare quel binomio, poi consolidatosi, tra donna dello spettacolo e calciatore. Parliamo di Simona Ventura e Stefano Bettarini. Tra loro, però, non è finita affatto bene. E noi oggi vi sveliamo i motivi.

Oggi 56enne, torinese doc e tifosissima del Torino. Simona Ventura è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Vanta una lunga carriera alle spalle. Sia in RAI, che in Mediaset. La sua passione per il calcio l’ha portata a una specializzazione in quel settore.

Sia per quanto concerne i programmi giornalistici, sia per quanto riguarda quelli di intrattenimento. La sua prima, grande, notorietà, infatti, arriva con la collaborazione con la “Gialappa’s Band” su Mediaset. Ma per dieci anni ha condotto “Quelli che… il calcio”, su Rai 2.

Il successo la porta a condurre il Festival di Sanremo 2004, diventando la quarta conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà. Negli ultimi anni, la conduzione di alcuni reality show, come “L’Isola dei famosi”.

Il matrimonio con Bettarini e le fine burrascosa

Il 30 marzo 1998 Simona Ventura sposa il calciatore Stefano Bettarini dal quale ha avuto due figli, nel 1998 e nel 2000. Terzino sinistro che nella sua carriera ha avuto anche la gioia di giocare una presenza con la nazionale maggiore.

Ha militato in numerose squadre, affacciandosi per la prima volta al grande calcio con il Cagliari in serie A. Ha anche militato nella Fiorentina e nel Bologna. Anche se le cose migliori le ha fatte vedere con le maglie di Venezia (82 presenze e 7 reti) e Sampdoria (58 presenze e 2 reti). Si è ritirato nel 2005, dopo appena 8 presenze con la maglia del Parma.

Negli anni, Bettarini ha avviato anche una carriera televisiva. Soprattutto nei reality show: “La talpa” come inviato. Ma, soprattutto, il “Grande Fratello VIP” e “Temptation Island”, come concorrente. Esperienze che, però, si intrecciano anche con la fine del rapporto con Simona Ventura: “Io sapevo dei tradimenti ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere, non vedi” ha detto in un’intervista Simona Ventura.

Nel 2004, infatti, a causa di numerosi tradimenti da parte di lui, i due si separano, divorziando ufficialmente nel 2008. Per lei, ha detto ancora, la separazione e il divorzio sono stati un lutto: “Ho sofferto io, hanno sofferto i miei figli”.