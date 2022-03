Il dramma dell’ex Miss Italia, le polemiche sono state più forti di ogni altra cosa..e l’hanno devastata

Quella frase pronunciata mentre si giocava fascia e corona, l’ha perseguitata. Ecco il periodo buio che ha dovuto affrontare

Giovanissima, ha ancora oggi appena 25 anni. Ma già un passato in vari ambiti. Ex giocatrice di basket, ex modella e attrice italiana, vincitrice della 76ª edizione del concorso di bellezza Miss Italia 2015. E anche una storia non proprio rose e fiori. Come superficialmente potremmo immaginare per un ex reginetta di Salsomaggiore.

Come detto, è un ex giocatrice professionista di basket. Ha infatti giocato a pallacanestro nel Santa Marinella in serie A2. Si è quindi spinta fino alle porte della massima serie. Poi, però, la sua bellezza ha preso il sopravvento. E così è iniziato un altro tipo di carriera.

Culminato poi con la partecipazione e la vittoria alla 76esima edizione del massimo concorso di bellezza nazionale. All’edizione condotta da Simona Ventura, partecipa on la fascia di Miss Lazio, gareggiando con il numero 5.

È incoronata a Jesolo nella notte tra il 20 e il 21 settembre 2015 dall’attore Claudio Amendola. Ha conquistato anche le fasce di Miss Cinema, Miss Diva e Donna e Miss Compagnia della Bellezza, Miss Social diventando così la Miss che in assoluto ha vinto più titoli al Concorso di Miss Italia (5, compresa la fascia di Miss Italia 2015).

Da quel momento dovrebbe spiccare il volo. Ma le cose non vanno come forse si aspettava. E’ lei l’aspirante miss che rispose di aver voluto vivere nel 1942, cioè uno degli anni più duri della Seconda Guerra Mondiale. Ricorderete le polemiche.

E così torna per un breve periodo a giocare a basket. Fino al ritiro. Dal 2018 è entrata a far parte della redazione giornalistica di Eurosport per commentare da bordocampo le partite di basket maschile di Serie A.

Il dramma dell’ex reginetta

Non vi abbiamo ancora detto di chi stiamo parlando: della bellissima Alice Sabatini. Legata sentimentalmente al giocatore di basket Gabriele Benetti, cresciuto nel vivaio della Virtus Bologna. Se la vita sentimentale va bene, Alice Sabatini ha dovuto tuttavia combattere altre battaglie.

Quella risposta un po’ maldestra data mentre si giocava fascia e corona, l’ha un po’ perseguitata. Poco dopo la vittoria ha iniziato a mettere su chili. Arrivando ad accumularne ben 15: “Mangiavo solo schifezze” ha ricordato in un’intervista.

Sono tutti i sintomi della depressione. E così, Alice inizia a prendere pasticche e medicinali di ogni tipo per ritornare in forma. Fortunatamente adesso il peggio sembra essere alle spalle. E alla rinascita di Alice ha contribuito anche il legame con Gabriele.