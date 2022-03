Anna Tatangelo, brilla di una luce nuova | La cosa si fa seria e sembra non gli dispiaccia affatto

Mantenere inalterata la fiducia nell’amore dopo una storia finita male, a maggior ragione quando da questa è nata un figlio, non è sempre semplice. Nel momento in cui si abbassano definitivamente le barriere è però possibile vivere emozioni inaspettate. Ne sa qualcosa Anna Tatangelo, nuovamente felice al fianco del suo Livio Cori.

Anna Tatangelo si era innamorata quando era solo una ragazzina di Gigi D’Alessio e aveva creduto in questo grande amore, incurante delle critiche che le sono arrivate da più fronti. In molti l’hanno accusata di essere una “rovinafamiglie”, sostenendo che la sua presenza fosse stata determinante nella fine del matrimonio tra il cantante e la ex Carmela Barbato. Anzi, in una delle sue occasioni al Festival di Sanremo non aveva esitato al dire “Ti amo” apertamente al suo Gigi proprio al momento della proclamazione del vincitore.

Dopo essersi allontanati una prima volta, i due avevano deciso di riprovarci anche per il loro bambino Andrea, ma il tentativo non era andato a buon fine. Prendere strade diverse è stato quindi inevitabile.

Solo recentemente, però, la cantante di Sora è uscita allo scoperto in compagnia del suo nuovo compagno, Livio Cori, che da tempo collabora con lei anche a livello professionale. L’artista napoletano, invece, si è già rifatto una vita ed è diventato nuovamente papà grazie alla sua nuova fidanzata, la giovane Denise Esposito.

Anna Tatangelo esce allo scoperto: ecco la dichiarazione per il suo nuovo amore

Ormai da qualche mese non c’erano più grandi dubbi sulla presenza di un nuovo amore al fianco di Anna. Lei, però, aveva fatto il possibile per tutelare questo rapporto e aveva evitato grandi dichiarazioni su quanto stava iniziando a provare per il suo Livio.

Solo recentemente, ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, la cantante era arrivata a sbilanciarsi: “Oggi vivo l’amore con più leggerezza, senza pensare troppo agli altri. Con il tempo si finisce per diventare più egoisti. Io e Livio stiamo molto bene“.

Ora l’artista ciociara ha voluto fare un gesto ancora più ad effetto e ha presentato il compagno ai suoi follower sui social. Emblematica la frase che lei ha voluto mettere a corredo dello scatto di coppia: “Non importa chi ero o chi sarai, perché so che adesso “siamo’”.

Parole che sottolineano la sua volontà di dare quindi un taglio definitivo con il passato, nonostante sia un rapporto che le rimarrà definitivamente nel cuore grazie anche alla presenza del suo bambino, Andrea.

LEGGI ANCHE >>> Anna Tatangelo, la grande passione della cantante | I suoi tatuaggi e i loro significati

Il figlio di Anna e Gigi, intanto, ha già conosciuto Livio e sembra essere riuscito a costruire già un buon feeling: “Volevo che Andrea lo sapesse prima di tutti gli altri. La mia priorità era che Livio e mio figlio si conoscessero, che si creasse un rapporto tra di loro” – ha concluso.