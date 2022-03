Matteo Berrettini, preoccupa i fans | Messo ko, saluta i followers da un letto d’ospedale

Purtroppo, da sempre è falcidiato dagli infortuni. Che, forse, sono il suo vero tallone d’Achille. Ecco la foto che preoccupa

Ha avuto il merito, insieme a una generazione di altri atleti italiani, di riportare il tennis al centro della scena italiana. Matteo Berrettini è attualmente numero 6 nella classifica mondiale. Ma le sue condizioni di salute preoccupano i tifosi. Eccolo in un letto di ospedale.

Tra poco compirà 26 anni. Nel circuito Matteo Berrettini è conosciuto con il soprannome di “The Hammer” (il martello), per via dei suoi potenti colpi di servizio e dritto.

Considerato uno dei più forti tennisti italiani di tutti i tempi, è l’unico ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon, la semifinale agli Australian Open e i quarti di finale in tutte le prove del Grande Slam, oltre a essere stato semifinalista agli US Open.

Questi risultati mirabolanti, uniti alla sua oggettiva bellezza, lo hanno portato a diventare un personaggio pubblico capace di travalicare i confini dello sport. E, infatti, Matteo Berrettini è testimonial di diversi importanti brand della moda ed è stato anche ospite sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo.

Ha conquistato cinque titoli ATP, tra i quali il Queen’s Club, su un totale di otto finali disputate. Nel gennaio 2022 si è attestato alla posizione numero 6 del ranking ATP, la seconda migliore raggiunta da un tennista italiano dall’introduzione nel 1973 del sistema di calcolo computerizzato.

I problemi fisici

Purtroppo, da sempre è falcidiato dagli infortuni. Che, forse, sono il suo vero tallone d’Achille insieme al rovescio a due mani, considerato da esperti e osservatori troppo debole. L’altro principale problema del suo gioco è dovuto al suo fisico possente, che lo distingue da tutti gli altri top20, e che insiste su una muscolatura sottile della gamba, specialmente polpacci e caviglie che necessitano quindi di essere salvaguardate con appositi protezione.

E proprio di un problema fisico parliamo, nel darvi conto di uno degli ultimi post pubblicati da Matteo Berrettini su Instagram, dove è seguitissimo. E’ lo stesso tennista a condividere una foto in un letto d’ospedale: “Dopo il ritiro dal torneo di Miami a causa di un infortunio alla mano destra, io e il mio team abbiamo parlato con medici e specialisti, avendo effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso, ci hanno consigliato di procedere con una piccola operazione per garantire un rapido e completo recupero” scrive.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Avete mai visto la fidanzata di Matteo Berrettini? E’ una campionessa e ha vinto quasi più di lui…

E, in effetti, lo vediamo con una vistosa fasciatura al braccio destro: “Oggi mi sono sottoposto all’operazione ed è andata molto bene. I medici ed il mio team stanno già discutendo del programma per tornare in campo e appena avremo un quadro più chiaro vi fornirò maggiori aggiornamenti. Come sempre grazie mille per il vostro supporto”.

Il sorriso della foto è quello di sempre. E noi speriamo di rivederlo presto in campo. Più forte di prima.