Riconoscete tra i tre chi è l’attore famoso? Era già bello negli anni ’90

È indubbiamente uno degli attori italiani più affascinanti del momento. Ma dalle foto condivise recentemente ci si può rendere conto quanto quest’uomo sia stato coccolato da Madre Natura. La bellezza è stupefacente e lo sguardo è ancora quello del ragazzo degli anni ’90.

E’ ormai uno dei volti televisivi più in voga del momento. Attore di cinema, teatro e televisione, è entrato nel mondo dello spettacolo un po’ per caso. I suoi progetti sembra, infatti, che fossero decisamente diversi.

Un fascino sbocciato tardi

Ha addirittura nel suo curriculum una laurea in Economia e Commercio che si accosta in maniera bizzarra ad un lavoro come barman. Parla della sua giovinezza e sorprende tutti affermando di avere un passato da “sfigato”. Si stenta a credergli quando parla con malinconia di un sogno mai realizzato e cioè un bacio desiderato e mai dato.

Si descrive come un ragazzino molto tranquillo e riservato con un fisico troppo mingherlino per fare breccia nel cuore delle compagne. Ma come il più famoso anatroccolo, passata la pubertà, l’attore è improvvisamente cambiato e crescendo si è formato il fisico statuario che oggi incanta tutto il pubblico femminile.

Oltre al suo passato così lontano dal ruolo di sex symbol che ha oggi, l’attore racconta di aver avuto il sogno di diventare un tennista professionista. Ma tutti i suoi progetti sono andati all’aria quando ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello. Aveva 24 anni e conquistò subito il pubblico con il suo irresistibile sorriso che ancora oggi fa innamorare milioni di suoi fan.

Oggi è un marito e un papà modello e soprattutto un attore acclamato che sembra voler far dimenticare la sua esperienza nel reality show più famoso d’Italia. In questo periodo si è preso una pausa dalla tv anche se è reduce da un successo straordinario come attore protagonista della fiction Doc – Nelle tue mani.

Luca Argentero, il talento incontra la bellezza

Sì, stiamo parlando di Luca Argentero, lo statuario attore che dopo l’esordio casuale nel mondo della televisione è stato apprezzato per le sue doti artistiche e scritturato per numerosissimi fiction e film. Nell’interpretazione di Saturno contro, di Ferzan Ozpetek, ha addirittura ricevuto la candidatura al David di Donatello come migliore attore non protagonista.

Oggi sul suo profilo Instagram oltre due milioni di follower hanno potuto apprezzare una foto dal sapore malinconico. Luca ci tiene a coinvolgere i suoi fan nel suo passato e condivide uno scatto che lo ritrae giovanissimo accanto ad un amico.

Lo sguardo intenso e il suo profilo greco sono riconoscibili, anche se probabilmente lui è uno dei pochi fortunati che con l’età acquistano fascino e charme ed oggi Luca non ha bisogno certamente di sognare un bacio impossibile come all’epoca dei suoi 15 anni.