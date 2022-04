Elisabetta Gregoraci, preoccupata per quello che è successo all’ex marito | Costretto al riposo forzato

Il noto manager non è in una località esotica. Né al centro di qualche pista in discoteca. Ecco cosa gli è successo

Le sue attività imprenditoriali vanno avanti a gonfie vele. La sua “Crazy Pizza” è un successone. Tanto a Milano, quanto a Roma. Eppure Flavio Briatore non può sorridere fino in fondo. In una delle ultime foto pubblicate lo vediamo nel letto di un ospedale. Ecco le sue condizioni.

Bisognerà capire quanto impiegherà a riprendersi, Flavio Briatore. Lui che è conosciuto principalmente per essere stato team manager in Formula 1, con la scuderia Benetton poi divenuta Renault. Si deve a lui il merito di aver scoperto uno dei campioni più grandi di tutti i tempi, Michael Schumacher.

Con Schumacher, così come con Fernando Alonso, Briatore ha instaurato un rapporto di sincera amicizia, oltre che professionale. E recentemente abbiamo saputo anche di un suo rientro nel circuito della Formula 1, che è sempre stata la sua passione.

Ma è noto anche per essere a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Billionaire Life. E’ titolare anche di numerosi ristoranti e strutture. Essendo socio anche della politica Daniela Santanchè, con cui è molto amico.

Briatore in un letto d’ospedale

Flavio Briatore nella propria vita ha amato donne bellissime e da loro è stato contraccambiato. Da Naomi Campbell ad Heidi Klum. Ma, soprattutto, Elisabetta Gregoraci.

Oggi, però, il noto manager non è in una località esotica. Né al centro di qualche pista in discoteca. E deve necessariamente controllare gli affari da remoto. Eh già, perché, come lui stesso ci comunica, ha dovuto ricorrere a un intervento chirurgico: “Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico @albertozangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità”.

Briatore, quindi, si è affidato ad alcuni specialisti di conclamata fama. Il prof. Zangrillo, infatti, è medico anestesista rinomato in tutta Italia. Famoso non solo per essere il medico personale di Silvio Berlusconi. Mentre il professor Volpi è colui il quale ha rimesso in sesto grandi campioni del calcio. Insomma, ancora una volta, Briatore sceglie l’elite.

Ma nonostante ciò, dovrà comunque fermarsi un po’. Un riposo forzato che di certo non gli farà piacere, lui che è sempre un vulcano di idee e progetto. Ma è lui stesso a rendersene conto e a comunicarlo: “Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”. Auguri di pronta guarigione.