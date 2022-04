Guendalina Tavassi, il costume poteva anche non metterlo! La foto più provocante che lei abbia mai postato

La foto pubblicata su Instagram serve per fare un annuncio. Ma sta facendo letteralmente impazzire i suoi fan

Lo diciamo ogni volta. Ma Guendalina Tavassi sembra prenderla come sfida. Non solo di farci venire un infarto. Ma anche di superarsi, post dopo post. Proprio su quei social dove è una regina. Dove tutti gli uomini impazziscono per le sue forme. E per come le mette in mostra, con disinvoltura e sensualità.

Con un milione e duecentomila followers su Instagram, Guendalina Tavassi è una delle donne più desiderate dal mondo maschile italiano. Lei ci mette anche del suo, dato che sul social network si mostra spesso in costume, intimo e pose ammiccanti. E, anche questa volta, non si è smentita. La foto pubblicata su Instagram serve per fare un annuncio. Ma sta facendo letteralmente impazzire i suoi fan.

Opinionista e showgirl. Ma, soprattutto, influencer. Con quel numero di followers sui social non poteva essere altrimenti. Negli ultimi anni, Guendalina Tavassi ha scalato le classifiche delle donne più seguite sui social in Italia.

Non è la sua unica attività, comunque. A Roma gestisce infatti un locale della movida molto in voga, soprattutto tra i più giovani.

Negli ultimi mesi, però, è salita alle cronache dei rotocalchi anche per la sua tormentata vita personale e sentimentale. Assai burrascosa, infatti, la fine della sua relazione con Umberto D’Aponte. Con l’imprenditore, la bella Guendalina ha avuto una intensa storia. Ma la fine del rapporto si porta ancora dietro ancora strascichi, accuse reciproche e denunce.

La foto in costume

Molto del suo successo è dovuto alla partecipazione all’undicesima edizione del Grande Fratello nel 2011. Ma, da quel momento, Guendalina è riuscita a non scendere più dal treno su cui è salita. E non è da tutti. E una delle ultime foto pubblicate sul proprio seguitissimo profilo Instagram è proprio per fare un annuncio inerente un altro importante reality show.

Guendalina Tavassi annuncia infatti la sua partecipazione alla 16esima edizione de “L’Isola dei Famosi”, condotta da Ilary Blasi. Con personaggi del calibro di Carmen Di Pietro, Antonio Zequila, Nicolas Vaporidis, Ilona Staller, Lory Del Santo e Roberta Morise. Ma tutto passa in secondo piano rispetto alla foto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La passione di Guendalina Tavassi: lo fa anche a letto

Eh già, perché la nostra Guendalina sa come attirare la nostra attenzione. E infatti pubblica una sua foto in costume in riva al mare. Un eufemismo definire “intero” questo costume di colore bianco. Evidentissime le trasparenze sul seno (che sappiamo essere molto prosperoso). Ma è soprattutto nella parte inferiore che il costume è praticamente inesistente, coprendo a malapena ciò che va coperto per pubblico decoro.

Insomma, Guendalina poteva anche non metterlo…