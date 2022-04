Paolo Ciavarro, conoscete il fratello? I due sono legatissimi nonostante il diverso cognome

Paolo Ciavarro non è l’unico figlio di Eleonora Giorgi. L’attrice è infatti diventata mamma per la prima volta di Andrea Rizzoli, nato nel 1980 dalla relazione con Angelo Rizzoli. Il suo nome in passato è stato legato a una delle protagoniste di “Amici” più amate.

Paolo Ciavarro, da anni nel cast di “Forum” al fianco di Barbara Palombelli, ha sottolineato in più occasioni quanto sia legato al suo fratello maggiore, Andrea, nonostante i due abbiano padri diversi. Andrea è infatti figlio di Angelo Rizzoli, editore scomparso da anni, a cui Eleonora Gorgi è stata legata da ragazza.

Il ragazzo, da poco diventato papà di Gabriele, ne aveva parlato ad Adriana Volpe nel periodo in cui entrambi si trovavano nella Casa del “Grande Fratello Vip”: “Non ho mai visto Andrea come un fratellastro – erano state le sue parole -. Questa è una parola che trovo davvero bruttissima. Di lui non parlo molto, ma faccio lo stesso se mi chiedono di mio padre. Con mio fratello ho un bellissimo rapporto. Ci siamo allontanati, ma solo perché ci vediamo meno.

Chi è Andrea Rizzoli? Il fratello di Paolo Ciavarro non ama la Tv

Andrea ha ereditato dai genitori la passione per il mondo dello spettacolo, anche se svolge un ruolo che gli permette di stare dietro le quinte. Lui è infatti un produttore discografico ma, a differenza del fratello, non ama stare sotto le luci dei riflettori nè ha un profilo social.

Il suo nome era però finito sui giornali qualche anno fa, in concomitanza con un evento che lui pensava potesse cambiare definitivamente la sua vita: il suo matrimonio. Nel 2014 si era infatti sposato con una ragazza che aveva trovato la popolarità sul piccolo schermo solo qualche tempo prima, Alice Bellagamba, ballerina che aveva partecipato ad “Amici di Maria De Filippi” e che era apprezzata dal pubblico per la sua semplicità, oltre che per il suo talento.

Quel rapporto, però, è naufragato poco tempo dopo con grande dispiacere soprattutto del figlio di Eleonora Giorgi. A prendere la decisione di separarsi è stata proprio Alice, che oggi è insegnante di danza nelle Marche, dove vive.

La scelta di chiudere il rapporto è maturata poco dopo la luna di miele che i due avevano trascorso in Sri Lanka. Nonostante quello dovesse essere un momento speciale, nella ballerina ha avuto l’effetto opposto: lei ha capito che Andrea non fosse l’uomo giusto con cui costruire un futuro.

A quel punto non ha esitato a comunicarglielo, pur sapendo di provocargli un forte dolore: “Mi sentivo in gabbia e ho pensato: “Meglio lasciarlo adesso che quando la famiglia si allargherà e ci saranno dei figli” – ha raccontato in un’intervista a ‘Vanity Fair’ -. Io sentivo di non stare bene. Non c’era un altro nella mia vita in quel periodo, ne c’è stato un litigio o un motivo che ha provocato questa scelta. Semplicemente non provavo più niente, se non stima o affetto”.