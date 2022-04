Doc – nelle tue mani, il dietro le quinte | Quello che nessun telespettatore ha mai visto – VIDEO

Il video che mostra i dietro le quinte tra una ripresa e l’altra della serie Doc – nelle tue mani. Il cast di attori è diventato una vera famiglia.

La prima puntata di Doc – nelle tue mani è stata trasmessa nel 2020 su Rai 1. La serie è stata apprezzata fin da subito dagli spettatori e, al momento, gli autori hanno rivelato di essere al lavoro per la terza stagione.

Il telefilm si ispira alla vera storia di Pierdante Piccioni, soprannominato Dottor Amnesia, diventato celebre per ciò che gli è successo nel 2013. In seguito ad un incidente sulla tangenziale di Pavia, è finito in coma. Dopo essersi risvegliato, si è reso conto di aver perso la memoria. Il suo ultimo ricordo risaliva al 2001.

Piccioni è riuscito a ricostruire gli ultimi 12 anni della sua vita grazie all’aiuto della moglie e degli amici. Nel frattempo ha ricominciato a studiare per poter tornare a svolgere il suo lavoro.

Nella serie Doc – Nelle tue mani, l’attore Luca Argentero interpreta il ruolo del protagonista, Andrea Fanti. Nel cast sono presenti altri attori molto apprezzati dal pubblico, come Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Giusy Buscemi e Beatrice Grannò.

Ambientato nell’ospedale immaginario Policlinico Ambrosiano a Milano, il telefilm racconta le vicende dell’equipe del reparto di medicina interna.

La seconda stagione inizia in un momento in cui la fase più critica della pandemia di Covid-19 è giunta al termine e l’ospedale si sta preparando a tornare alla “normalità”. Per quanto riguarda la terza stagione, sappiamo che gli autori stanno lavorando alla stesura. La conferma è arrivata anche da parte dell’attore protagonista, Luca Argentero.

Il dietro le quinte della serie

Gli attori della serie, lavorando insieme, hanno imparato a conoscersi e, oltre a formare una grande squadra, si sono affezionati diventando una vera famiglia.

Tutto ciò emerge dal video condiviso da Beatrice Grannò, giovane attrice che nel telefilm interpreta Carolina Fanti. Figlia del protagonista, ha deciso di seguire le orme del padre specializzandosi in Medicina Interna nello stesso reparto di Andrea.

Beatrice ha pubblicato sui social un video che la mostra insieme ai colleghi nei dietro le quinte di Doc. Tra una ripresa e l’altra, gli attori riescono sempre a trovare il tempo per le risate e le battute.

Tra i commenti dei fan entusiasti, spuntano quelli di Luca Argentero, Gianmarco Saurino, Giovanni Scifoni, Simona Tabasco e Giusy Buscemi. Vedere certi momenti ha emozionato anche gli altri attori, ormai molto affezionati tra loro.