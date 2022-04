Così come appare oggi non l’avevamo davvero mai vista. E’ sempre bellissima. Ma a voi come piace di più?

“Cambiare è la regola della vita” sostiene qualcuno. E deve averla presa alla lettera la bella Anna Falchi. Sui social si mostra come non l’avevamo mai vista. Irriconoscibile. Ecco come appare su Instagram.

In pochi sanno che si chiama Anna Kristiina Palomäki. Ha anche la cittadinanza finlandese, Anna Falchi. Nota showgirl, considerata un sex symbol, soprattutto tra gli anni ’90 e i 2000.

Tifosissima della Lazio, è stata sempre un po’ l’alter ego di Sabrina Ferilli, tifosissima, invece, della Roma. Se, però, la Ferilli è riuscita a ritagliarsi anche ruoli cinematografici drammatici, la carriera di Anna Falchi si è sempre sviluppata sul filone comico. La ricordiamo in diversi “cinepanettoni”, tra cui “SPQR”, nel ruolo di Poppea (chissà perché…). Per lei, però, anche un ruolo in “Dellamorte Dellamore”, film liberamente ispirato al celebre fumetto Dylan Dog.

Inizia, come tante donne dello spettacolo, partecipando a Miss Italia nel 1989. La sua carriera si è sviluppata prevalentemente in televisione, con la conduzione di diversi programmi di successo. Immancabile il ruolo nel Festival di Sanremo come presenza femminile (siamo nel 1995). Attualmente conduce “I Fatti vostri”, storica trasmissione RAI della mattina.

Dal 1994 al 1996 è stata legata a Fiorello, mentre alla fine degli anni novanta è stata legata a Max Biaggi. Nel 2005 si è sposata all’Argentario con una cerimonia sontuosa di rilevanza nazionale con l’imprenditore e finanziere romano Stefano Ricucci, dal quale si è separata un anno dopo. Forse anche a causa del coinvolgimento dello stesso in alcune inchieste giudiziarie sui “furbetti del quartierino”. Dal 2008 al 2010 è stata legata all’imprenditore romagnolo Denny Montesi, con cui ha avuto una figlia. Dal 2011, ottenuto il divorzio da Ricucci, è fidanzata con Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia.

Anna Falchi irriconoscibile su Instagram

Siamo sempre stati abituati a vederla bionda, con lunghi capelli color oro, tipici delle sue origini finlandesi. Ammettiamo che a volte le sue forme ci hanno maggiormente distratto rispetto a questo tipo di particolari. Ma Anna Falchi ha deciso di cambiare radicalmente. Non solo nel colore, ma ci ha dato anche un grosso taglio.

“Basta essere bionda! Ho deciso di dare una svolta! Tac! Eccomi qui! Vi piaccio in questa nuova versione?” scrive su Instagram a commento di una delle ultime foto postate. La vediamo con curatissimo caschetto color rame/castano. E poi un vestito maculato, che non trascura la sua generosa scollatura. E’ sempre bellissima. Ma a voi come piace di più?