Elettra Lamborghini, a Miami sfoggia il costume in coordinato con i suoi tatuaggi | Irresistibile!

Sempre trasgressiva. Forme, pose ammiccanti e piercing. E questa volta un succinto costume che fa pendant…

Da un luogo da favola all’altro. Sempre con la voglia di provocare. Ed Elettra Lamborghini ci riesce benissimo! In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio seguitissimo profilo Instagram questa volta stuzzica ancor di più rispetto al solito gli appetiti dei maschietti…

È legata sentimentalmente al disc jockey olandese Afrojack, anche se si è dichiarata apertamente bisessuale. Oggi 27enne, Elettra Lamborghini è figlia di Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote del grande Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda italiana di auto di lusso. Negli anni, Elettra Lamborghini è diventata un notissimo personaggio televisivo.

Anche con la musica. La sua arte è apprezzata al botteghino, ma un po’ meno dalla critica. Nel febbraio 2020 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone “Musica (e il resto scompare)” piazzandosi al 21º posto.

Fa sempre parlare di sé. Non solo con le sue canzoni. Ma anche con la sua trasgressività. Con le sue forme. Con la sua malizia. Ed è, ovviamente, iperattiva sui social. Insomma, Elettra Lamborghini, è sempre al centro dell’attenzione. Anche questa volta.

Un corpo con curve mozzafiato. In un’intervista di qualche tempo fa, Elettra Lamborghini ha ammesso di non avere la fissa per la chirurgia estetica e di aver rifatto solo il seno. Tutte le altre curve, compreso il famoso fondoschiena, è totalmente naturale.

A proposito di fondoschiena…

Sempre trasgressiva, anche con i piercing che le ornano le orecchie, al trago, alla lingua e all’ombelico, dove ne ha ben due, Elettra ha anche un cerchietto al septum, che indossa solo di tanto in tanto.

Sui social non disdegna di mostrare, per quello che è possibile, le proprie generose forme. A cominciare dal suo lato B, con l’ormai celeberrimo tatuaggio sulla natica. Quella zampetta che stuzzica oltremodo le fantasie maschili.

E nelle ultime foto pubblicate (per pubblicizzare un noto brand) la nostra Elettra si geolocalizza a Miami Beach, in Florida (beata lei!). La vediamo con lo sfondo dell’oceano alle sue spalle. Con un succinto costume che richiama proprio i suoi tatuaggi.

Costume maculato a sfondo color carne, che agli elastici ha una striscia di colore rosa. Ma proprio l’animalier sulle coppe e sulla parte inferiore richiama i vistosissimi tatuaggi che la nostra bella Elettra Miura sfoggia su entrambe le cosce. Non c’è che dire, un pendant che i suoi fan più accaniti apprezzeranno moltissimo…