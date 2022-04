Martina Colombari, avete mai visto la mamma? Non poteva che essere così bella

Per Martina la famiglia è molto importante. L’ex reginetta di Salsomaggiore, infatti, è molto legata anche alla mamma

Tale madre, tale figlia. Lo scrive Martina Colombari. Ma l’avremmo detto e scritto anche noi. La bella ex Miss Italia non poteva che avere una mamma splendida. Martina è molto legata alla propria mamma. E la celebra con un post su Instagram.

Martina Colombari è stata fidanzata con il grande sciatore Alberto Tomba dal 1991 al 1995. Successivamente si è legata sentimentalmente ad Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, con il quale si è sposata il 16 giugno 2004 e dal quale ha avuto un figlio che ha chiamato Achille.

Soprattutto negli anni ’90 hanno rappresentato una delle coppie più belle del panorama. Anche sfuggendo allo stantio stereotipo del calciatore e della bella modella, di successo. Oggi, dopo tanti lustri, Billy Costacurta e Martina Colombari dimostrano, continuamente, di essere una coppia vera, affiatata, innamorata.

Billy Costacurta, oggi 56enne, è stato uno dei difensori più forti del calcio italiano degli ultimi decenni. Con il Milan di Arrigo Sacchi e Fabio Capello ha vinto praticamente tutto. E, come tanti altri campioni italiani, si è fermato a un passo dalla vittoria dei Mondiali, persi in finale nel 1994, ai rigori, nella finale USA contro il Brasile. Oggi è uno dei commentatori calcistici di punta di Sky Sport.

Martina Colombari, oggi 46enne, vinse Miss Italia da minorenne. Siamo all’inizio degli anni ’90. Da quel momento una lunga carriera, prima come modella e poi in televisione. Numerose, per lei, le trasmissioni, soprattutto di taglio musicale e calcistico.

La mamma di Martina Colombari

Dall’unione tra Martina Colombari e Billy Costacurta è nato Achille. Una vera e propria goccia d’acqua con i i due famosi genitori. Ed è molto unito a mamma Martina. Oggi 17enne, Achille è un adolescente che cresce in fretta e con spirito vispo. E, soprattutto, assomiglia tantissimo ai due genitori famosi.

Capita che Martina Colombari pubblichi sui propri profili social foto insieme al suo adorato Achille. Sì perché per Martina la famiglia è molto importante. L’ex reginetta di Salsomaggiore, infatti, è molto legata anche alla mamma.

Uno degli ultimi post su Instagram di Martina Colombari è proprio dedicato alla mamma. Bellissima con i suoi occhi chiari, capelli canuti, ma molto curati. Le due si mettono in posa per un simpaticissimo selfie. Tutte e due con occhiali molto grandi, sono due gocce d’acqua. “Tale madre, tale figlia” scrive Martina. E sono bellissime.