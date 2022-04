Ultimo, sfrutta il potere della musica | Quello che ha fatto è commovente e lascia tutti senza parole

Il cantante ha deciso di sfruttare il potere della musica nel migliore dei modi regalando un momento veramente emozionante.

Il gesto di Ultimo è stata davvero commovente: il cantante, tramite la musica, ha regalato delle bellissime emozioni a chi, in questo momento, ne ha più bisogno.

Il video ha fatto presto il giro del web lasciando tutti senza parole. La sua voce ha fatto commuovere anche i fan sui social.

Chi è Ultimo

Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, è nato a Roma nel 1996. La musica è sempre stata fondamentale per lui, che a 8 anni ha cominciato a studiare pianoforte e composizione presso il Conservatorio Santa Cecilia.

All’età di 14 anni ha iniziato a comporre le sue prime canzoni. Dopo aver frequentato la Melody Music School, nel 2013 ha vinto il concorso canoro Una voce per il Sud con il singolo Regalami un sorriso.

In quegli anni ha pubblicato i primi brani. Malgrado i tentativi falliti di entrare nei talent show come X Factor e Amici, non si è dato per vinto e ha continuato ad esibirsi nei locali nella sua città.

Nel 2016 ha vinto il concorso One Shot Game dell’Honiro Label, un’etichetta discografica indipendente che ha lanciato molti artisti e che da quel momento ha iniziato a produrre anche Ultimo.

Il 2018 è stato l’anno in cui ha raggiunto la notorietà partecipando al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il singolo Il ballo delle incertezze. L’artista si è classificato al primo posto e si è aggiudicato anche il Premio Lunezia per il miglior testo.

Da allora la sua è stata una strada in salita: dopo il festival, ha pubblicato l’album Peter Pan che in un anno ha raggiunto la prima posizione della classifica FIMI.

Nel 2019 è tornato sul palco dell’Ariston con il brano I tuoi particolari. Ha raggiunto il secondo posto, oltre ad aver ricevuto il premio TIMMUSIC per la canzone più ascoltata in streaming.

Un gesto emozionante

Nel corso della sua carriera, Ultimo ha mostrato in più occasioni il suo interesse verso il sociale.

Già dagli esordi, ha preso parte a diversi concerti benefici. Inoltre ha realizzato singoli come Regalami un sorriso, dedicato ai bambini del reparto di oncologia dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, e Il bambino con le scarpe viola, che affronta il tema dell’autismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ultimo (@ultimopeterpan)

L’ultimo progetto nel quale è stato coinvolto l’artista riguarda invece le famiglie colpite dalla guerra in Ucraina e costrette a fuggire dal proprio Paese minacciate dai bombardamenti.

Ultimo ha collaborato con Unicef Italia ed ha avuto l’opportunità di condividere la sua musica con i bambini scappati dal conflitto.

Il cantante, sui social, ha espresso la sua gioia: “Vedere loro in quel momento sorridere e unirsi alla mia musica mi ha fatto esistere” ha commentato. Questo è il vero potere della musica.