“Ai poliziotti vietato inseguire i ladri”: è subito bufera sul web | Ecco la verità

Da ora in poi la polizia avrà l’obbligo di non inseguire i ladri, lasciandoseli sfuggire. In queste ore si sta discutendo aspramente riguardo a tale notizia: scopriamo qual è la verità e cosa cambierà con il divieto imposto agli agenti.

“Ai poliziotti vietato inseguire i ladri” è questa la notizia che sta circolando sui social, tra le polemiche dei cittadini. Si è scatenata subito una bufera sul web con innumerevoli commenti contro ai politici e al Governo. Ma qual è la verità?

Tutto è iniziato con una nota da parte della comandante della Polstrada per la Lombardia, nella quale è contenuta una richiesta rivolta agli agenti di polizia: limitare gli inseguimenti in auto.

Il divieto ai poliziotti

Così ha avuto inizio la bufera: la notizia è stata gonfiata a tal punto da portare i cittadini a pensare che la polizia non si preoccuperà più di fermare i criminali. La nota non aveva però l’intento di diffondere un messaggio del genere.

La dirigente della Polstrada ha invitato gli agenti, per la seconda volta in un anno, a ridurre gli inseguimenti con le auto che non rispettano il segnale di stop. La nota, rivolta ad ogni sezione della Regione, è stata presentata il 28 marzo.

La scopo della circolare è diminuire i rischi legati agli inseguimenti in strada, per impedire che possano portare ad esiti drammatici.

Il consiglio alle pattuglie è di non inseguire i conducenti che non rispettano “l’intimazione all’alt”. Gli agenti “dovranno limitarsi ad annotare il numero di targa, modello del veicolo e direzione di marcia”.

In questo modo potranno “diramare ad altre pattuglie le ricerche tese al rintraccio dei fuggitivi”. In poche parole, i poliziotti, anziché inseguire il veicolo, dovranno lanciare l’allarme ai colleghi.

La nota contiene anche un elenco delle conseguenze (penali, amministrative, disciplinari e morali) riservate ai casi in cui l’inseguimento possa provocare dei “danni collaterali”.

Le reazioni

La comunicazione ha destato non poco scontento ed un “sentimento di scoraggiamento” tra gli agenti, in base a quanto dichiarato dal Sap (il sindacato autonomo di polizia).

A questo punto ci si domanda quanto verrà intaccato l’effetto deterrente degli agenti, che non potranno più effettuare inseguimenti. Questa preoccupazione è stata condivisa dal Sap ma anche dai politici.

La polizia stradale ha poi fornito un’ulteriore precisazione, dichiarando che: “Le disposizioni impongono l’acquisizione di tutti gli elementi descrittivi e identificativi dell’automobile in fuga”.

Gli agenti dovranno condividerle prontamente con la centrale di polizia stradale. Quest’ultima “coinvolgerà anche altri equipaggi in supporto a quello inseguitore”. Tramite il coordinamento delle pattuglie, dovrebbe essere quindi garantito il compito degli agenti.