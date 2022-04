Manuel Bortuzzo, il suo racconto senza filtri | La scelta va oltre ogni tabù

Un futuro come nuotatore, interrotto da una notte balorda. Ma adesso per Manuel potrebbe finalmente essere arrivato il momento della felicità

Un tragico episodio che avrebbe tolto la voglia di vivere a chiunque. Non a lui, Manuel Bortuzzo. Con la partecipazione al Grande Fratello Vip speriamo davvero che la vita abbia finalmente deciso di pagare il proprio conto di fortuna aperto con Manuel.

Un futuro come nuotatore, interrotto da una notte balorda. Che, tuttavia, non ha spento il suo sorriso, né ha arrestato il suo percorso o cancellato le sue passioni. Manuel Bortuzzo ha oggi 23 anni. Un’infanzia e una gioventù spesa per la sua grande passione: il nuoto. Cresciuto con il mito dei grandi nuotatori italiani che, negli ultimi anni, sia a livello maschile, che femminile, hanno regalato tante soddisfazioni sportive al nostro Paese.

Con la partecipazione al Grande Fratello VIP è diventato fin da subito uno dei concorrenti più apprezzati all’interno della casa più spiata d’Italia. Il giovane Manuel è divenuto suo malgrado celebre in quanto vittima di un efferato attacco d’arma da fuoco, a seguito del quale è rimasto paralizzato dalle gambe in giù. Tutti noi abbiamo ancora negli occhi il drammatico video in cui si vede Manuel colpito alle spalle, accasciarsi al suolo.

E’ il 3 febbraio del 2019 quando si verifica il terribile agguato. In quel periodo Manuel è una grande promessa del nuoto in particolare nei 400 stile libero e nei 1500 stile libero. Ovviamente le conseguenze dei colpi d’arma da fuoco hanno interrotto il suo percorso sportivo. Ma Manuel non ha perso la voglia di vivere, né la speranza di camminare. E continua ad allenarsi, magari per partecipare alle Paralimpiadi.

Manuel Bortuzzo, finalmente la felicità

Nei mesi successivi all’agguato, l’atleta ha pubblicato il libro “Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere”. Quella per il nuoto, comunque, non è l’unica grande passione di Manuel Bortuzzo. I mesi di presenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip ci hanno consentito di conoscere molto meglio il giovane, nativo di Trieste.

Ma i mesi all’interno della casa potrebbero aver fatto trovare a Manuel anche l’amore di cui aveva bisogno. Quello con Lulù Selassié, influencer e presunta principessa. Lei nelle settimane all’interno della casa ha fatto una corte serrata a Manuel.

Ma i due hanno deciso di continuare a vivere il loro rapporto anche fuori, lontani da quell’infinità di telecamere: “Sappiamo quanto siamo innamorati” ha detto Manuel. I due hanno finalmente passato insieme la prima notte. E stando al loro racconto, sarebbe stata bellissima.

Insomma, i due fanno davvero sul serio: “Quando sarà il momento non ci penseremo due volte e ricorreremo alla fecondazione assistita” ha aggiunto Manuel. E noi speriamo che finalmente la vita abbia deciso di pareggiare i conti di fronte a tanta sfortuna e sofferenza.