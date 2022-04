Sabrina Salerno, avete mai visto il figlio? Con una mamma così..non poteva che essere bellissimo!

Con una mamma come Sabrina Salerno, non poteva che essere un ragazzo splendido. Pronto a essere ambito dalle ragazze

Siamo sicuri che farà strage di cuori. Anzi, forse la strage di cuori la sta già facendo. Del resto, con una mamma così, Luca Maria non poteva che essere bellissimo. Stiamo parlando, infatti, del figlio della esplosiva Sabrina Salerno. Lo avete mai visto? E’ da poco diventato maggiorenne.

Ed è proprio così. Con una mamma come Sabrina Salerno, non poteva che essere un ragazzo bellissimo. Lei, infatti, negli ultimi anni, è ritornata a essere una grande celebrità. Soprattutto sui social network. E così richiama i fasti degli anni ’80 e ’90, quando era popolarissima. E desideratissima.

Sui social network, Instagram in particolare, mostra un fisico invidiabile, lei che da poche settimane ha compiuto 54 anni. Ma non esita a mostrarsi spesso in abiti succinti. E i followers impazziscono. Ma la nostra Sabrina ci ha mostrato anche questo fusto appena 18enne.

Grande icona degli anni ’80. Scoperta dal dj e talent scout, Claudio Cecchetto. In quegli anni sbanca come cantante di genere Italo disco, suscitando interesse anche per le sue misure da pin-up, ed ottenendo un grande successo in tutta Europa. Tra i suoi album, ricordiamo “Sabrina”, “Super Sabrina” e “Over The Pop”. Ma ancor più conosciuti i singoli “Sexy Girl” e “Boys (Summertime Love)”.

Non solo musica. Le sue forme e la sua avvenenza la portano anche al cinema, in diverse commedie del periodo. Due anni fa, il ritorno sul grande schermo con “Modalità aereo” di Fausto Brizzi.

Il suo successo si dipana tra gli anni ’80 e ’90. Poi un piccolo appannamento della carriera nel primo decennio degli anni 2000. Ma nell’ultimo periodo è ritornata assolutamente in auge, anche grazie al suo profilo Instagram, che è seguitissimo. Lì, Sabrina Salerno si mostra in tutto il suo splendore di 54enne, con forme da urlo.

Luca Maria è bellissimo!

Su Instagram, la bella Sabrina ha una platea enorme di affezionati. Tra i suoi followers su Instagram (oltre un milione), non solo italiani. Ma persone (e molti uomini, ovviamente), da tutto il mondo. La ammirano in tutta la sua bellezza che non sembra affatto sfiorire con gli anni. Anzi!

Attraverso i canali social della bella showgirl, però, non spulciamo solo le sue forme e i suoi set fotografici. Ma apprendiamo anche che la bella Sabrina ha un figlio. Un ragazzone molto alto e molto bello. Per cui, ovviamente, stravede.

Alla fine degli anni ottanta era fidanzata con l’attore Pierre Cosso. Nel 1994 si fidanza con l’imprenditore tessile Enrico Monti. Nel 2004 ha dato alla luce il suo primogenito, avuto dal compagno, diventato suo marito nel 2006.

Questo ragazzone che è l’orgoglio di mamma Sabrina si chiama Luca Maria. Ha appena compiuto 18 anni e Sabrina celebra adeguatamente il traguardo della maturità: “Il 2 aprile di 18 anni fa sei prepotentemente venuto al mondo. Figlio desiderato più di ogni cosa al mondo, hai portato luce, amore , speranza entusiasmo e gioia. Con te, la mia vita, è definitivamente cambiata in meglio!!! Ti amo sopra ogni cosa ragazzo meraviglioso. Fiera di te, dell’uomo che stai diventando. Buon Compleanno !!!”.