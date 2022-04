Conoscete quest’uomo? E’ un manager di fama mondiale, ma è anche il figlio dell’icona sexy del cinema italiano

La sua carriera é sensazionale anche se molti gli hanno affibbiato il marchio di raccomandato. Fin da giovanissimo é al vertice di colossi dell’industria mondiale. Questo uomo, però, e anche il figlio di una delle più belle attrici del mondo e la somiglianza é evidentissima.

Nel 1999 appena ventottenne entra a lavorare nel marchio automobilistico più celebre del pianeta, la Ferrari. Si occupa in un primo momento della direzione di vendita in Europa. Dopo qualche tempo diventa direttore del marketing in Francia.

La scalata verso il successo

Il suo talento nella professione viene subito notato e quasi immediatamente gli viene affidata anche la direzione del distretto asiatico. Diventa General manager per tutta l’Asia e il pacifico.

Nel 2015 Marchionne, subentrato a Montezemolo a capo dell’azienda con il Cavallino più famoso del mondo, affida a questo manager di successo la guida della Ferrari USA. La straordinaria preparazione e competenza nel campo è sufficiente all’allora 43 enne per rimanere al vertice di questo impero.

L’uomo però ha tempo anche per la sua vita privata. Dopo essersi innamorato si sposa e 10 anni fa diventa papà di una bambina. In quel momento regala la gioia più grande alla sua famosissima mamma che diventerà nonna.

Ma di chi stiamo parlando? Il manager in questione si chiama Edwin ed é il figlio dell’icona sexy anni 70, Edwige Fenech. Tra gli anni ’70 e ’80 l’attrice diventa una vera e propria icona della commedia piccante all’italiana. E’ al centro di innumerevoli gossip che la vedono legata a un grandissimo numero di uomini. La paternità di Edwin, infatti, non è nota e l’uomo porta il cognome materno.

Edwige Fenech, bomba sexy del genere erotico comico

Edwige è sbarcata nel Bel Paese a poco più di vent’anni, come neo reginetta di Miss Francia e subito scritturata nel film Samoa, regina della jungla. Dopo poco la Fenech è già richiestissima e recita in quasi tutti i film dal genere erotico – comico ormai cult della cinematografia italiana.

Lasciatasi alle spalle il periodo della commedia sexy, con un bambino quasi adolescente Edwige inizia a lavorare come produttrice cinematografica e televisiva. Fonda una casa di produzione dove trova un posto anche a suo figlio Edwin e insieme producono numerosi successi televisivi italiani.

Tra le relazioni confermate dall’attrice c’è quella con Luca Cordero di Montezemolo con il quale é stata fidanzata per ben 18 anni. Nel 1999 però i due si separano, ma Luca decide di portare con sé Edwin e di impiegarlo nella Ferrari.

Il rapporto tra madre e figlia è ottimo e oggi Edwige è un orgogliosissima mamma e nonna. Come potrebbe d’altronde essere altrimenti?