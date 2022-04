Malena Pugliese, la diva italiana del porno “smutanda” uno dei personaggi più in voga del momento

Le parole di Malena riguardanti il noto personaggio hanno aperto tantissime polemiche. Scopriamo insieme cos’ha confessato la porno diva.

Un’intervista che ha messo alla luce dei fatti molto intimi per l’uomo, che è stato criticato per il suo comportamento sotto le lenzuola. In particolare, la porno diva Malena Pugliese, ha deciso di confessare ciò che ha passato insieme al famoso personaggio televisivo mettendo a nudo alcuni episodi senza stare attenta a ciò che le sue parole avrebbero potuto scaturire.

Lei è un’attrice famosissima nel mondo dell’hard italiano. Il suo personaggio è stato scoperto dall’altro porno divo d’eccellenza: Rocco Siffredi. La donna è nata a Noci, in provincia di Bari, nel 1983.

Dopo aver studiato Scienze Biosanitarie e aver lavorato per un’agenzia immobiliare, ha deciso di intraprendere la carriera politica con il PD. Ma poi ha optato per lasciare quel mondo, per intraprendere quello del cinema a luci rosse.

L’uomo preso di mira, invece, è un famosissimo personaggio televisivo, attore e imprenditore nostrano. Ex partner e amministratore di una delle agenzie più famose di Milano. Passato alle cronache per esser stato coinvolto in diversi procedimenti giudiziari.

Le parole di Malena che hanno sconvolto

La donna ha deciso di aprirsi durante un’intervista, rintracciabile sul sito ogmag.net. Qui ha voluto parlare del suo rapporto sessuale avuto con l’imprenditore, che non sembra esser stato del tutto idilliaco.

“Mi ha detto che mentre stava con me pensava a tutti gli uomini che ho avuto”, ha voluto confessare l’attrice. “Questo mi fa pensare che non è attratto dalle donne”, ha poi proseguito.

“Non mi sembra abbia una grande attenzione per il gentil sesso”, ha affermato, ma senza voglia di vendetta nei suoi confronti. “Un uomo non può fermarsi a giudicare una donna solo per il suo aspetto fisico. Se così è, vuol dire che non sa entrarci in contatto”, ha voluto poi approfondire la porno diva.

L’uomo tanto criticato per il suo essere poco “elegante” e a cui viene messo in dubbio il suo orientamento sessuale è il chiacchieratissimo Fabrizio Corona.

Poi ha voluto parlare un po’ di sé e del suo modo di essere celebrità: “Cristiano Ronaldo è il top nel calcio e io lo sono nel mio settore”. “Sono diversa da Corona, perché io non parlo mai degli uomini con cui sono stata, lui lo ha rivelato, invece”, ha poi concluso, lanciando una frecciatina.