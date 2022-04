Bonus mobilità: dal 13 Aprile lo si può richiedere | E’ per tutti e non ci sono limiti di reddito

In arrivo un altro bonus che si aggiunge alla lunga lista di agevolazioni pensate dal Governo per combattere la crisi. Si potrà percepire un contributo di 750 € senza limiti di reddito ed è aperto veramente a tutti. Ecco come presentare la domanda.

E’ da questo mese di aprile che si potrà richiedere di usufruire di questo bonus. Sono 750 € che alleggeriranno decisamente il peso economico che le famiglie italiane stanno sopportando ormai da due anni e cioè dallo scoppiare della pandemia.

In questi giorni sarà possibile procedere all’invio delle domande per ricevere il contributo economico che fa parte del decreto legge Rilancio volto a contrastare la grave crisi economica che colpisce l’Italia e tutti i paesi della Comunità Europea. Per richiedere il bonus c’è tempo un mese e cioè dal 13 Aprile al 13 maggio.

Il bonus è aperto a tutti e non serve l’ISEE

Non è ristretto ad una piccola cerca di contribuenti bensì è aperto a tutti. Non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sulla posizione economica familiare e di conseguenza non bisognerà compilare il modello Isee.

Lo stanziamento economico che il governo ha messo in atto é sostanzioso. Si parla di 5 milioni di euro impiegati per questo tipo di agevolazione. Si tratta di un bonus già in vigore l’anno scorso, ma altamente rivisto e corretto in modo da allargare la cerchia delle persone che lo potranno richiedere.

Dal 13 Aprile si aprirà la possibilità di inviare le domande per accedere al bonus mobilità sostenibile 2022. È un benefit che prevede rimborsi riguardo l’acquisto di monopattini elettrici, i bike, biciclette, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sharing e acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.

Precisamente è un credito d’imposta retroattivo che verrà accreditato a coloro i quali hanno sostenuto delle spese inerenti la mobilità, tra il 1 agosto e il 31 dicembre del 2020.

Come presentare la richiesta di bonus

Presentare la domanda è molto semplice e sarà sufficiente accedere al servizio web dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. È bene precisare che il rimborso sarà del 100% nel caso in cui le domande fossero state presentate entro il limite dei 5 milioni di euro stanziati. Più tardi si presenterà la richiesta più sarà ridotto il credito d’imposta che subirà una diminuzione progressiva.

L’Agenzia delle Entrate ha previsto tempi di risposta brevissimi. Entro 5 giorni dall’invio della documentazione si impegna a comunicare l’esito della domanda. Ma niente paura! In caso di rigetto sarà possibile ripresentare l’istanza con le dovute correzioni.

La percentuale di rimborso che verrà concessa al contribuente verrà comunque comunicata entro 10 giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda e cioè entro il 23 maggio. Non resterà, a quel punto, che presentare la documentazione al commercialista che la inserirà nella dichiarazione dei redditi ottenendo lo sconto diretto sulle imposte.