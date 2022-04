Eva Henger, la rivelazione struggente dell’ex pornodiva | Salva per miracolo, ha rischiato la vita

La sua brutta esperienza poteva finire molto peggio. Per questo l’ex pornostar ungherese lancia un accorato appello

E’ una delle poche attrici del mondo pornografico ad essere riuscite a travalicare i confini di un settore che, per conformismo puramente italiano, è sempre stato visto come un tabù. Eva Henger ci è riuscita.

Grazie alla sua bellezza, ovviamente. Ma anche grazie alla sua simpatia, che l’hanno resa una presenza ricorrente in televisione. Per questo, quindi, ciò che la riguarda, anche privatamente, ha spesso assunto i connotati di notizia. Per esempio, sapete che se l’è vista davvero brutta?

Oggi 49enne, Eva Henger è una delle pornostar (oggi ex pornostar) più note della generazione successiva ai miti Moana Pozzi, Cicciolina e Selen. Di nazionalità ungherese, ma naturalizzata italiana, ha fatto fortuna soprattutto nel nostro Paese.

Negli anni, infatti, oltre alla carriera nel mondo dell’hard, è diventata un personaggio televisivo anche sulle reti e nelle trasmissioni generaliste. Eppure, la sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia recitando in diversi episodi della nota serie “L’ispettore Derrick”.

Ma è ovviamente l’incontro con il futuro marito Riccardo Schicchi ad aprirle le porte nel mondo del cinema porno. Il debutto è del 1993, in un film in cui vediamo anche il celeberrimo Rocco Siffredi. Anche mentre si dedica al porno, comunque, sfila per diversi brand importanti della moda.

Tralasciando la lunghissima serie di film hard, la vediamo anche in diversi film, non solo comici e non solo italiani. Qualche titolo: “Fantozzi – Il ritorno” (1996), “E adesso sesso” (2001), “Le barzellette” (2004), “Torno a vivere da solo” (2008). Ma vi sorprenderà sapere che la bella Eva Henger è anche nel cast del film “Gangs of New York”, di Martin Scorsese, nel 2002.

Dicevamo, quindi, di una carriera anche nella televisione. Con diverse partecipazioni, tra cui “Ciao Darwin”, ma anche “Stracult”, “Convenscion”. Gli anni di maggiore presenza sono i primi anni 2000. Partecipa anche a diversi reality, tra cui “La fattoria”, il “Grande Fratello” e “L’isola dei famosi”.

L’operazione d’urgenza

Qualche tempo fa, la bella Eva Henger, però, se l’è vista proprio brutta. E’ stata la stessa ex pornostar a raccontarlo nel corso di un’intervista, in cui ci ha rivelato i dettagli di una bruttissima esperienza. Che poteva essere ancora peggiore.

Qualche anno fa, infatti, è stata operata d’urgenza al seno: “Avevo un bozzo sul seno, sentivo dolore e non riuscivo più ad alzare il braccio” ricorda ancora oggi con un certo fastidio e timore.

L’ex pornostar alcuni anni prima aveva effettuato un’operazione per asportare dei noduli e una mastoplastica. E quando il medico l’ha operata nuovamente ha trovato una situazione molto complessa. Intorno alla protesi c’era una parte durissima dovuta a una raccolta di sangue che si era formata inseguito alla vecchia operazione. L’operazione è durata quattro ore.

Da qui, dunque, l’appello di Eva Henger a tutte le donne: “Fate prevenzione e fatevi seguire da medici seri, se io non avessi fatto così me la sarei vista brutta”.