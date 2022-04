Joaquin Correa,conoscete la fidanzata? E’ una delle donne più belle del mondo e appartiene al mondo del calcio

L’attaccante dell’Inter Joaquin Correa ha una nuova fidanzata. E’ una ragazza stupenda e anche lei appartiene al mondo del calcio.

Joaquin Correa è stato uno dei protagonisti dell’ultimo calciomercato estivo, con il trasferimento dalla Lazio all’Inter; percorso Roma-Milano fatto insieme all’allenatore Simone Inzaghi, ritrovato proprio nella squadra nerazzurra.

I tifosi biancocelesti ricordano con grande affetto il Tucu, che con il club capitolino ha totalizzato 117 presenze in cui ha realizzato 30 gol e sfornato 18 assist. Arrivato all’Inter si è subito presentato alla grandissima, segnando una doppietta nel suo esordio con i campioni d’Italia in carica in casa dell’Hellas Verona.

Gli altri due gol in stagione, Correa li ha messi a segno ancora una volta nella stessa partita e anche in quest’occasione decisivi: ovvero nel 2-0 contro l’Udinese. Il classe ’94 è riuscito a conquistare anche la maglia della Nazionale argentina, con cui ha strappato il pass per il Mondiale in Qatar 2022 che spera di disputare da protagonista.

Nell’ultimo periodo, il calciatore arrivato in Italia grazie alla Sampdoria è stato vittima di diversi infortuni che ne hanno minato il rendimento in campo. Ma il sorriso lo ha ritrovato fuori dal campo, nella vita privata. Correa ha infatti trovato un nuovo amore.

Correa, chi è la nuova fidanzata del calciatore dell’Inter: è la figlia di un ex calciatore

Dal 2018 agli inizi del 2021, Correa ha fatto coppia fissa con Desirée Cordero Ferrer; una delle ragazze più belle al mondo. La spagnola, infatti, nel 2014 si è posizionata al primo posto nel concorso Miss Universo Spagna e si è piazzata nel top 10 Miss Universo USA.

Una donna dalla bellezza dirompente che aveva rubato il cuore al calciatore argentino. Nel gennaio 2021, però, i due hanno annunciato la loro rottura. “Non torno più a Roma, io e Joaquin non stiamo più insieme”, aveva annunciato proprio la Cordero attraverso i suoi profili social.

E a distanza di oltre un anno dalla separazione, Correa ha trovato un nuovo amore e questa volta appartenente al mondo del calcio. Ed è stato lo stesso Tucu ad uscire allo scoperto, con una storia IG che ha subito fatto il giro del web.

In sua compagnia c’era infatti Chiara Casiraghi, figlia dell’ex giocatore della Lazio Pierluigi Casiraghi. Su Instagram la ragazza ha quasi 8mila followers, ma il suo profilo è privato ed è quindi difficile spulciare nella sua vita privata.

Ciò che però è certo, è l’amore tra lei e Joaquin Correa. Con i tifosi dell’Inter che sperano che grazie alla felicità fuori dal campo, il Tucu possa rendere al meglio anche sul rettangolo verde.