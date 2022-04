Sabrina Ferilli, conoscete la sua famiglia? Ecco chi sono gli affetti della popolare attrice

E’ bello conoscere più cose possibili rispetto ai nostri beniamini e alle nostre beniamine. Oggi scopriamo un po’ di più di Sabrina Ferilli

Di lei sappiamo quasi tutto. Del resto, la vita dei VIP è, per antonomasia, sottoposta a una privacy di gran lunga inferiore rispetto a quella dei “comuni mortali”. E Sabrina Ferilli è molto più che una VIP. Una vera e propria icona nazionale. Ma, per esempio, se vi chiedessimo cosa sapete della sua famiglia? Vi abbiamo colti impreparati? E allora rimediamo subito.

Infatti è bello conoscere più cose possibili rispetto ai nostri beniamini e alle nostre beniamine. E Sabrina Ferilli è certamente una delle attrici più apprezzate, ma anche, ovviamente, una donna bellissima. Capace di passare dalle commedie, con quella sua parlata romana, ai ruoli drammatici.

Nel corso della sua carriera, Sabrina Ferilli si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.

Una carriera lunghissima. Solo qualche titolo per il cinema, oltre a “La grande bellezza”: “Ritorno a casa Gori” di Alessandro Benvenuti (1996), “Tu ridi” di Paolo e Vittorio Taviani (1998), “Il signor quindicipalle” di Francesco Nuti (1998), “A ruota libera” di Vincenzo Salemme (2000), “The place” di Paolo Genovese (2017).

E per la televisione: “Commesse” (dal 1999 al 2002), “Rivoglio i miei figli” (2004) e “Svegliati amore mio” (2021). Insomma, una carriera totale, in cui la apprezziamo anche come giudice di “Tu sì que vales”. Negli anni Sabrina Ferilli è sempre stata una bomba sexy. Ma senza mai assumere i connotati della “femme fatale”.

Iconico e storico il suo spogliarello al Circo Massimo, in occasione dell’ultimo scudetto della Roma, di cui è tifosissima. Una vita fa.

La famiglia di Sabrina Ferilli

Ma Sabrina Ferilli non è solo bellezza. Non lo è mai stata. Prova ne sia che, nonostante il tempo che passa, lei continui a essere apprezzatissima da tutti. E in maniera trasversale. Ma cosa sappiamo della sua famiglia?

E’ noto che sia stata sposata con l’avvocato Andrea Perone dal 2003 al 2005. E che dal 2011 è sposata con il manager Flavio Cattaneo. Nel corso di una puntata di qualche tempo fa di “C’è posta per te” abbiamo anche conosciuto la mamma Ida, cui Sabrina è molto legata.

Ma, in generale, la 57enne attrice romana ha dei valori molto saldi circa la famiglia. Prova ne sia anche la sua riservatezza. Sempre nel corso della stessa trasmissione, infatti, abbiamo avuto contezza che Sabrina avrebbe due sorelle. Siamo riusciti a scoprire che Sabrina è proprio la sorella maggiore. Quel che è certo è che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Ma sappiamo che Sabrina le adora e che con loro è davvero molto premurosa.