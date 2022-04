Stefania Orlando: “Sono fortunata..” | La dedica all’uomo che le è sempre stata vicino

La bella e brava conduttrice televisiva pubblica un post Instagram dove dedica tantissime parole molto dolci per il compleanno

L’occasione per farci capire quanto sia importante per lei è il compleanno di lui, celebrato negli scorsi giorni. Siamo felici di vedere serena e sorridente Stefania Orlando. Evidentemente pienamente ripresa dopo la fine della relazione con Andrea Roncato.

Oggi 55enne, Stefania Orlando, dopo aver debuttato negli anni novanta come valletta, riscuote successo alla Rai conducendo numerosi programmi, fra cui “I fatti vostri”, “Il lotto alle otto” e “Unomattina in famiglia”. Il suo esordio è del 1994 con la trasmissione “Sì o no?” e per circa un decennio lavora davvero tanto.

Oltre alle trasmissioni già menzionate, da segnalare anche la sua partecipazione allo show di Giorgio Panariello, “Torno sabato”, e, ancor prima “Scommettiamo che…” e il “Tg Rosa”. Un piccolo appannamento successivamente.

E, infatti, iniziano le partecipazioni ai talent e ai reality show. Stefania Orlando è concorrente sia di “Tale e Quale Show”, ma, soprattutto, del “Grande Fratello VIP”. Negli ultimi anni si è specializzata soprattutto nella conduzione delle televendite televisive.

“Fortunata ad averti”

Stefania Orlando e Andrea Roncato sono stati uniti e appassionati per diversi anni. Si sposano nel 1997, dopo più di quattro anni di fidanzamento. E divorziano dopo due. Una fine tormentata. Lui celebre e simpatico comico e attore negli anni ’80 e ’90. Lei bellissima e biondissima, volto noto della televisione. Per anni uniti in una intensa storia d’amore. Ma il loro rapporto non è finito affatto bene.

Fortunatamente per la bella e brava Stefania Orlando la via della felicità è stata nuovamente imboccata. E’ riuscita infatti a mettersi alle spalle una fine dolorosa, dopo un rapporto durato tanto tempo.

Siamo sicuri che lo abbia fatto grazie alla sua forza interiore. Ma non dubitiamo che un ruolo importante possano averlo avuto anche i suoi affetti. Chi le vuole bene deve esserle stata molto vicini. E tra questi, senza dubbio, il fratello, Fabio Orlando.

In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram, la conduttrice celebra il compleanno di Fabio con alcune foto. E gli dedica parole al miele: “Buon compleanno a mio fratello @fabiomax che è sempre stato presente e attento nei momenti importanti e difficili della mia vita, sono fortunata ad avere un fratello così ❤️ #happybirthday”.

E oggi siamo ancor più certi: non c’è niente di più bello di un amore fraterno. Che è giusto celebrare pubblicamente.