Roman Abramovich, quello che ha fatto non passo di certo inosservato | Supererà l’ira di Putin?

Roman Abramovich è ritenuto vicinissimo allo zar russo Vladimir Putin. Ma questo smacco potrebbe costargli caro…

E’ considerato uno degli ormai celeberrimi oligarchi. Considerato vicinissimo al presidente russo Vladimir Putin. Stiamo parlando di Roman Abramovich. Che, questa volta, l’ha fatta grossa! Come la prenderà l’amico Vladimir?

Ormai ex presidente del Chelsea, Roman Abramovich. Le sanzioni, infatti, hanno colpito anche lui. Proprio come tutti gli oligarchi russi. Il 24 febbraio scorso, infatti, la Russia di Vladimir Putin ha deciso di invadere militarmente l’Ucraina. Una decisione che ha lasciato sgomenti tutti: la guerra in Europa.

E proprio Europa e Stati Uniti, per adesso, non hanno risposto sotto il profilo bellico alla Russia, se non con l’invio di armamenti all’Ucraina invasa. Si sono “limitati” alle sanzioni economiche. Che hanno colpito la finanza russa. Ma anche i personaggi ritenuti più vicini al dittatore russo. Tra questi, appunto, Roman Abramovich.

Non solo il Chelsea e beni di lusso, tra i beni congelati al magnate russo. Un tribunale di Jersey, l’isola della Manica sotto dipendenza britannica, ha disposto il congelamento di asset per 7 miliardi di dollari proprio pochi giorni fa.

Gli asset sono nella stessa isola o sono di proprietà di società registrate nella stessa isola, che è un paradiso fiscale. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, le autorità britanniche hanno costretto Abramovich a vendere la squadra di calcio del Chelsea e sono stati sequestrati yacht e altre proprietà dell’oligarca.

Lo “schiaffo” all’amico Vladimir

Roman Abramovich, infatti, è ritenuto tra le persone più vicine allo zar russo Vladimir Putin. Tanto vicino da aver avuto un ruolo nei negoziati, fin qui infruttuosi, per la pace in Ucraina. Incontri nell’ambito dei quali, Abramovich sarebbe stato anche avvelenato.

Ha superato quell’attentato. Ma, supererà l’ira di Putin? Non tutti sanno, infatti, che sembra esserci del tenero tra il miliardario e la bella Alexandra Korendyuk. Giovane e affascinante. Un nome che a noi dice poco. Ma che potrebbe creare non pochi problemi ad Abramovich.

Modella e attrice 25enne. Bellissima e anche lei di origini prestigiose e altolocate, dato che sembra essere figlia di un banchiere, vicepresidente di un colosso finanziario russo. Insomma, un incontro tra miliardari. E, per di più, per Abramovich la circostanza senza dubbio piacevole che la bella Alexandra è molto più giovane di lui.

Il presunto flirt tra i due non è passato inosservato, perché Alexandra ha – indovinate un po’ – origini ucraine! E c’è da chiedersi come la prenderà l’amico Vladimir, che, notoriamente, non sembra essere un tipo troppo comprensivo…