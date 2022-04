Antonio Spinalbese: “Se respiro è solo grazie a lei…” | Il dramma dell’ex di Belén

Ha raggiunto la notorietà trovandosi al centro della cronaca rosa per via della storia con Belén Rodriguez. Oggi Antonio ha rivelato il suo dramma: da tempo soffre a causa di una terribile malattia.

Nato nel 1995, Antonio Spinalbese è un giovane hairstylist con un grande talento, che l’ha portato a lavorare in uno degli studi più rinomati di Milano: Aldo Coppola, situato in Corso Garibaldi.

Grazie al suo lavoro, ha avuto modo di conoscere diverse celebrità e con molte ha anche stretto una buona amicizia. Nel 2020 ,però, ha deciso di cambiare direzione. Ha lasciato il lavoro di hairstylist per potersi dedicare totalmente ad un’altra grande passione: la fotografia. Infatti Antonio, anche nel tempo libero, adora scattare fotografie e spesso organizza dei viaggi per poter immortalare nuovi soggetti e paesaggi.

La storia con Belén Rodriguez

La sua vita è stata completamente stravolta da Belén Rodriguez. Non abbiamo molte informazioni riguardo le sue relazioni precedenti ma lo stesso Antonio ha ammesso di non essere mai stato particolarmente affettuoso. Inoltre non immaginava minimamente di diventare padre.

I due si sono conosciuti in un ristorante a Milano. Stavano festeggiando il compleanno di un’amica in comune quando è scoppiato il colpo di fulmine. La bellezza di Antonio ha colpito Belén, come rivelato da lei stessa.

Presto hanno iniziato a frequentarsi, per poi uscire allo scoperto. Nelle interviste, si sono sempre dedicati delle parole molte dolci, lasciando intravedere il forte amore che li teneva legati e che li ha portati a diventare genitori di Luna Marì. Ma solo tre mesi dopo la nascita della bambina, la coppia è entrata in crisi.

Ora tutto è finito e sembrerebbe che Antonio abbia trovato subito un’altra casa. Mentre Belén è alle prese con gli alti e bassi della sua relazione più storica: quella con il ballerino Stefano De Martino.

La malattia di Antonio

Nel corso di un’intervista a Storie Italiane, Spinalbese si è aperto con una rivelazione sconcertante. Da pochi mesi è stato colpito da una terribile malattia, a causa della quale è arrivato a perdere addirittura 13 chili.

Si tratta di una malattia autoimmune al pancreas. Parlando della sua condizione, Antonio ha spiegato: “Sono riuscito grazie ai medici a trovare una vita sana, che avevo già, ma che ho migliorato. Ho il pancreas di un anziano”.

Proseguendo, ha raccontato di come la sua condizione sia cambiata nel tempo. Se inizialmente se l’è vista davvero brutta (“Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas”), ora si vedono dei miglioramenti. Ha cominciato ad integrare altri alimenti ed ora riesce finalmente a vivere normalmente.

La figlia Luna Marì rappresenta, per lui, una fonte di forza. Antonio ha affermato: “Io continuo a respirare grazie a mia figlia“. Il modo in cui ha parlato della piccola Luna Marì testimonia tutto l’amore che prova nei suoi confronti.