Maria Grazia Cucinotta, il dramma che l’ha sconvolta | Lei e suo marito non ce l’hanno fatta

Maria Grazia Cucinotta è molto amata e decisamente famosa in Italia e non solo. La sua vita però non è sempre stata rose e fiori, come ha svelato.

Maria Grazia Cucinotta, bella, brava e famosissima. Nata a Messina il 27 luglio 1968, della sua carriera c’è veramente un sacco da dire. Attrice, produttrice cinematografica ed ex modella. Tutto questo è lei che, a pensarci bene, aveva iniziato la sua vita professionale in ben altro modo.

Si diplomò infatti in analisi contabile. Quasi subito dopo, però, la sua strada prese decisamente un’altra piega. Si trasferisce a Milano, ed inizia a farsi conoscere nel mondo della moda.

Nel 1987 partecipa a Miss Italia, venendo poi scelta da Renzo Arbore come valletta per il programma televisivo “Indietro tutta!”. Sarà solamente l’inizio di una grandiosa carriera, che l’ha portata ad alti livelli anche nel mondo del cinema.

E’ conosciuta dal punto di vista internazionale grazie alla sua partecipazione – al fianco di Massimo Troisi – nel film Il postino. Ha avuto una parte importante anche nella pellicola Il mondo non basta, film della saga 007.

Negli Stati Uniti la conoscono pure come produttrice. E la sua vita privata? Se non è perfetta, quasi. E’ sposata dal 7 ottobre 1995 con Giulio Violati, dal quale nel 2001 ha avuto una figlia. Anche se, i momenti difficili, non sono affatto mancati.

Maria Grazia Cucinotta: “Il dramma di me e di mio marito”

Maria Grazia Cucinotta, una carriera piena di risultati e soddisfazioni, ed una vita privata davvero felice. Anche se, certo, non sono mancate le delusioni e le difficoltà.

Lo ha raccontato nel 2020 alla rivista “Gente”, dove si è soffermata non poco sul rapporto con suo marito, l’uomo dal quale è nata sua figlia Giulia e con il quale è unita ormai da tantissimi anni.

Secondo lei, non ci sono molti segreti che li rendono ancora oggi inseparabili, se non che considera la loro relazione più da amanti che da coniugi. Suo marito ha un lavoro stabile a Roma, mentre lei nel corso della sua vita ha sempre viaggiato molto.

In tal senso, l’intesa sessuale è stata molto importante per tenerli uniti nel tempo, anche se pure loro hanno avuto i loro momenti bui. Uno su tutti? Cercavano un secondo figlio che però purtroppo non è arrivato.

Un vero e proprio dramma per la coppia, con il sogno di diventare almeno un’altra volta genitori sfumato. In ogni caso, con tanta forza ed immenso coraggio, hanno superato anche questo avvenimento delicato insieme.