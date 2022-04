Frank Matano, sconvolto racconta: Non è la prima volta, ma ora è stato anche più grave

Brutta esperienza per lo youtuber e comico. E non è la prima volta che Frank Matano entra nel mirino della delinquenza

Appena 32enne, ma famoso già da molti anni. Youtuber, comico, personaggio televisivo e attore italiano. La carriera di Frank Matano è in grande ascesa. Ma l’artista nato a Santa Maria Capua Vetere è stato vittima di alcuni criminali. E non è la prima volta!

C’è poco da ridere, quindi. Anche se ridere e far ridere è il suo mestiere. E ci riesce benissimo. A partire dal 2007, all’età di 18 anni, Frank Matano giunge al successo sul web grazie al suo canale YouTube “lamentecontorta” costituito principalmente da video di scherzi telefonici.

Frank Matano è un grande appassionato di calcio e grande tifoso del Napoli, attualmente in lotta per lo Scudetto. Compatibilmente con gli impegni di lavoro, segue i partenopei non solo in casa allo stadio “Diego Armando Maradona”, ma anche in trasferta.

E veniamo, appunto, al lavoro. Il suo esordio in televisione è datato 2009 con il programma “Le Iene”. Ma da quel momento non si fermerà più, fino al successo recentissimo di “LOL – Chi ride è fuori”. Nel 2011 partecipa al programma “Ti lascio una canzone” di Antonella Clerici, conducendo brevi interviste ai ragazzi del cast.

Ma per Matano c’è gloria anche al cinema con un ruolo importante in “Sono Tornato”. Non è l’unico film nella carriera di Frank. Diversi titoli che sicuramente conoscerete: da “Fuga di cervelli” (2013) a “Tutto molto bello” (2014), passando per “Ma che bella sorpresa” (2015), “Attenti al gorilla” (2019) e “Una notte da dottore” (2021), al fianco di Diego Abatantuono.

E dal 2014 è entrato anche nella squadra di doppiatori della fortunatissima serie “South Park”.

Frank Matano, disavventura con i malviventi

Un po’ di tempo fa, il nostro Frank Matano è stato vittima dei ladri, che sono entrati nella sua abitazione Carinola. Non è la prima volta per il noto comico, che tempo fa aveva anche subito il furto della propria autoradio. Brutte grane, quindi.

Se, la volta precedente, aveva trovato l’autovettura sventrata. Ora Frank Matano ha dovuto sopportare il trauma di rientrare e ritrovare la casa a soqquadro. Molto strano il fatto che, stando a quanto riportato dalle cronache locali, non si segnalerebbero segni di effrazione.

I ladri avrebbero rubato una pistola calibro 7.65 regolarmente detenuta dal padre di Francesco, brigadiere dei carabinieri. Le indagini sono in corso, ma si tratta dell’ennesima brutta avventura di Frank Matano.