Floriana Messina, la nuova “Kim Kardashian del Vesuvio” | Con una tifosa così il Napoli non può che volare

La nostra bella ed esplosiva dalle misure esagerate diventa famosa partecipando alla 12esima edizione del Grande Fratello

Di certo non ha vergogna, né timidezza a mostrarsi. Floriana Messina ha già oltre 800mila followers su Instagram che, ogni giorno, attendono trepidanti le sue foto. In cui si mostra senza parsimonia con le sue forme da urlo, sia per quanto concerne il decolleté, sia per quanto riguarda il lato b. Il pubblico maschile impazzisce!

La sua avvenenza e la sua esuberanza, sui social e non solo, le hanno fatto guadagnare un appellativo molto particolare. Che la dice lunga su come viene percepita nell’immaginario collettivo. Floriana Messina, infatti, è nota come la “Kim Kardashian del Vesuvio”.

E, in effetti, i colori sono quelli. Carnagione scura, capelli neri, sguardo molto sensuale e languido. Ma, soprattutto, sono quelle le forme. Proprio come Kim Kardashian, anche Floriana Messina ha delle misure pazzesche, sia per quanto concerne il seno, sia per quanto riguarda il lato b. Rotondità perfette che il pubblico maschile apprezza non poco.

32enne, in realtà è nata a Potenza. Ma è nella città partenopea che fa le maggiori fortune. Floriana Messina, peraltro, è tifosissima proprio del Napoli. E molte della sua attività e dei suoi post sono dedicati alla squadra di Luciano Spalletti, attualmente impegnata nella difficile lotta per lo Scudetto insieme a Milan e Inter.

Floriana Messina: forme da urlo

La nostra bella ed esplosiva Floriana diventa famosa partecipando alla 12esima edizione del Grande Fratello. Da quel momento era impossibile non innamorarsi di quelle forme così procaci. Che, peraltro, Floriana Messina non disdegna affatto di mostrare sul proprio seguitissimo profilo Instagram.

Lì, infatti, si mostra spesso in bikini, in intimo, in abiti succinti. E, ancor più spesso, con una maglietta o, comunque un gadget della sua squadra del cuore: il Napoli. Per lei, negli anni, anche diverse partecipazioni televisive dopo l’esperienza del 2011 al Grande Fratello.

La ricordiamo, per esempio, in una puntata di “Ciao Darwin” dove accettò di partecipare alla prova di coraggio, celeberrima nell’iconico show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Quella prova, però, consisteva nell’essere rinchiusa in una bara per circa 60 secondi con insetti e serpenti. Floriana ci provò, ma dopo pochi secondi iniziò a gridare per la paura e Bonolis dovette interrompere l’esibizione.

Tutto ciò, non ha inficiato il consenso di cui gode, soprattutto sui social la “Kim Kardashian del Vesuvio”. E poco importa che i maligni sostengano che le sue misure esagerate siano frutto di interventi chirurgici… Forza Napoli sempre!