Francesco Totti, l’età avanza anche per il capitano | La prova costume si avvicina e gli allenamenti sono d’obbligo

Francesco Totti, nonostante da tempo non giochi una “vera” partita di calcio, ci tiene a mantenersi in forma e oggi ha veramente stupito tutti con l’ultimo ritrovato del mondo del fitness. Guardate cosa è disposto a fare pur di mantenere la sua linea da sportivo.

Ha lasciato il numero 10 ormai da qualche anno, ma per i tifosi romanisti Francesco Totti è sempre il capitano. Ottavo re di Roma, Er pupone, è rimasto sempre nel cuore di tutti gli sportivi a prescindere dalla fede calcistica.

La sua vita dopo aver appeso gli scarpini al chiodo

A seguito dell’addio alla carriera da calciatore, che Totti ha vissuto commosso nel suo stadio Olimpico accanto alla famiglia, Francesco ha subito intrapreso un nuovo percorso da dirigente per la AS Roma.

E’ inoltre impegnato in moltissimi progetti soprattutto a sfondo pubblicitario. Non ultimo il contratto con una delle più celebri case automobilistiche della quale è diventato volto di punta. Ha raccontato divertito, proprio in occasione della stipula del contratto, di sentirsi nuovamente un capitano.

La sua forma fisica è sempre al top anche perché non manca di allenarsi quasi quotidianamente. È possibile scorgere infatti tra le sue storie Instagram una palestra che farebbe invidia ai più grandi centri sportivi, proprio dentro la sua abitazione. E’ un piacere per gli amanti del fitness guardare quanti attrezzi sono a disposizione della famiglia.

Ultimamente ha stupito tutti con un nuovo video riguardante proprio i suoi allenamenti. Francesco si impegna nel suo esercizio fisico ed è divertente notare alla fine delle immagini che nella palestra di famiglia c’è anche Isabel. Tra i due scorre un amore infinito e Francesco non perde occasione per starle vicino.

La bici “miracolosa” consigliata da Gianluca Vacchi

Ma nel video Totti è molto concentrato! È intento a fare un allenamento consigliato addirittura dall’imprenditore Gianluca Vacchi, altro appassionato del mondo del fitness. È un attrezzo dal potere miracoloso. Durante un blando esercizio stimola il consumo di moltissime calorie, asciuga i liquidi e favorisce la tenuta di un ottimo tono muscolare.

E’ una bicicletta alla quale viene attaccata una tuta di plastica. Ecco infatti che nel video Francesco appare molto serio intento a pedalare. Ma la tenuta sportiva non è certo la classica tuta acetata. Totti sembra involto in un una tuta trasparente completamente in plastica che è direttamente collegata con il macchinario.

Lo sforzo fisico che l’ex calciatore produce è alquanto delicato, ma probabilmente è sufficiente a stimolare una accelerazione del metabolismo. Anche i followers del pupone sono impazziti e non si stenta a credere che molto presto questa diventerà la moda per tutti i fitness addicted.