Luca Laurenti, lascia tutti a bocca aperta con la sua confessione | Nessuno se lo sarebbe mai aspettato

Luca Laurenti è riuscito a entrare nel cuore del pubblico grazie al suo atteggiamento scanzonato e alla coppia inossidabile che forma con Paolo Bonolis. Nel privato, però, lui è drasticamente diverso e non nasconde di avere un’idea particolare sul suo rapporto con la moglie.

Ormai da più di 30 anni Luca Laurenti è una presenza costante nel palinsesto Tv, dove affianca Paolo Bonolis praticamente in tutti i suoi programmi. Impossibile non ridere per le loro gag, che sono diventate una costante in trasmissioni quali “Ciao Darwin” e “Avanti un altro”, dove il primo fa la parte del “tonto” pungolato costantemente dal collega. Nel momento in cui ha la capacità di esibirsi, invece, Luca si trasforma letteralmente e mette in mostra doti vocali che hanno pochi eguali.

Pensare che i due possano lavorare separati è quindi praticamente impossibile proprio perché uno è la spalla dell’altro, come accade anche lontano dalle telecamere, dove i due sono legati da una grande amicizia. Sulla vita privata di Laurenti, però, si sa davvero poco: l’artista è infatti ormai sposato da anni con Raffaella, da cui ha avuto il suo unico figlio, Andrea.

Luca Laurenti e il rapporto con la moglie Raffaella: le parole sorprendenti

Raramente Laurenti si lascia andare a dichiarazioni in merito al rapporto costruito con la sua Raffaella.

Anche in questo frangente si è rivelato fondamentale proprio Bonolis, come aveva rivelato lui stesso tempo fa in un’intervista a ‘Vanity Fair’: “Raffaella Ferrari è la donna della mia vita, che ho sposato nel 1994 e da cui ho avuto tre anni dopo mio figlio Andrea. Me l’ha presentata Paolo. Con Raffaella me’ so risolto, è grazie a lei che sono uscito da una mezza depressione. E’ lei ad avermi dato l’equilibrio. Lei è l’elemento quadrato, terreno della coppia”.

Nonostante i due siano legatissimi, il musicista ha una visione davvero particolare del rapporto di coppia. Questa, infatti, sembra accomunarlo a uno dei personaggi del momento, Alex Belli, che ha parlato al “Gf Vip” senza mezzi termini della sua idea di “amore libero“. Anche la spalla di Bonolis, infatti, ritiene che la fedeltà non sia così fondamentale in un legame di coppia.

L’artista lo ha detto senza mezzi termini, pur sapendo come questa idea avrebbe potuto scatenare reazioni negative: “Io ho una visione dell’amore. Posso spiegarla facendo due esempi. Se entro e vedo mia moglie a letto con un altro può scattare la gelosia. A questo punto uccido. In alternativa, capisco che a mia moglie piace e condivido il suo piacere. Non mi metto a strillare, tolgo le mutande e mi ci metto pure io. Il primo atteggiamento genera violenza, il secondo moltiplica l’amore. Io rispetto il piacere dell’altro. Il progetto comune resta intatto”.



Parole come queste potrebbero certamente generare problemi con una donna, ma non con Raffaella, che già in passato si era detta sulla stessa lunghezza d’onda del marito. “Siamo due metà della mela“, aveva detto in un’intervista.