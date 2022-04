Maurizio Crozza, sapete cosa faceva prima del successo? Poteva diventare famoso lo stesso

62enne, uno dei comici più influenti della scena italiana. Ma davanti a lui poteva esserci un futuro altrettanto radioso

Uno dei comici più apprezzati del panorama italiano. Le sue imitazioni sono esilaranti e la sua satira politica acuta, intelligente e pungente. Stiamo parlando di Maurizio Crozza. Ma sapete cosa faceva prima di diventare famoso il comico genovese?

62enne, Maurizio Crozza ha esordito in televisione con il gruppo comico genovese Broncoviz, in Rai, e ha successivamente lavorato per diversi anni anche a Mediaset con il trio comico Gialappa’s Band diventando uno dei volti del noto programma comico Mai dire Gol.

Veramente divertentissime – ricorderete – le avventure di Putignani in giro per l’Italia. Sketch in cui apparivano anche Fabio De Luigi, Ugo Dighero, Claudio Bisio, Gioele Dix e Luciana Littizzetto.

È stato uno dei volti principali di LA7: tra le sue trasmissioni televisive Crozza Italia, Crozza Alive, Italialand, Crozza nel Paese delle Meraviglie, Fratelli di Crozza e le copertine di Ballarò, Dimartedì, Che tempo che fa e Sono le venti.

La sua satira politica l’ha anche influenzata la politica stessa. Se pensiamo che, anni fa, l’allora premier Silvio Berlusconi arrivò anche ad additarlo tra i responsabili di una sconfitta elettorale. Sono davvero intelligenti ed esilaranti le imitazioni di Maurizio Crozza.

Innumerevoli i suoi personaggi. E Silvio Berlusconi è solo uno di questi. Nel carnet di Maurizio Crozza, infatti, abbiamo l’imprenditore Flavio Briatore, i giornalisti Vittorio Feltri ed Enrico Mentana, politici come l’ex premier Matteo Renzi o il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Persino Papa Francesco. Tutte imitazioni riuscitissime!

Cosa faceva prima di diventare famoso?

Grande tifoso della Sampdoria, da genovese doc qual è. Dal 1991 è sposato con l’attrice Carla Signoris, da cui ha avuto due figli, Giovanni e Pietro. I due sono apparsi nell’edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch. Giovanni è poi diventato attore recitando in diverse serie TV come “Masantonio” e “Fedeltà”.

Insomma, vi abbiamo tracciato un breve profilo di uno dei comici più apprezzati e più influenti del panorama italiano. Ma non vi abbiamo ancora detto cosa faceva Maurizio Crozza, prima di diventare, Maurizio Crozza!

Eh già, perché il comico genovese non è stato sempre famoso. La gavetta l’ha dovuta fare anche lui. E il suo mestiere, prima di diventare la televisione, era assolutamente diversissimo. Ma poteva ugualmente portarlo a una grande fama.

Proprio così, perché Maurizio Crozza aveva un grande talento calcistico e, secondo alcuni, poteva davvero avere un futuro ad alti livelli. Dagli 8 ai 15 anni, infatti, ha giocato nelle giovanili di una importante squadra di calcio. Quale? La Sampdoria, che domande! Ma noi lo preferiamo così, a farci ridere e farci riflettere.