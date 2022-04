“Friends”, dopo quasi vent’anni la reunion che aspettavano i fan | Jennifer Aniston sorprende tutti

Adesso, Jennifer Aniston e Courteney Cox tornano. E il motivo non può che incontrare il favore dei milioni di fan

Poche serie televisive sono state amate come “Friends”. Una delle sitcom più viste in tutto il mondo e pluripremiata. Ha lanciato anche diversi attori di grande successo, tra cui Jennifer Aniston e Courtney Cox. E, adesso, arriva l’annuncio che tutti i fan aspettavano.

“Friends” è una sitcom statunitense creata da David Crane e Marta Kauffman, trasmessa sul network televisivo americano NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004; sono state realizzate in tutto dieci stagioni. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, formato dalle ragazze Rachel Green, Monica Geller e Phoebe Buffay, e dai ragazzi Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani.

Le avventure esilaranti hanno intrattenuto tutti noi. Pensate che la chiusura della serie, trasmessa il 6 maggio 2004, fu vista da circa 52,5 milioni di persone “Friends” ci ha fatto divertire moltissimo. Ma ha lanciato anche attori che poi abbiamo visto in diversi film statunitensi.

David Schwimmer, che interpreta Ross Geller. Matthew Perry, che interpreta Chandler Bing. Ma, soprattutto, il cast femminile. Courteney Cox, che interpreta Monica Geller e lei, Jennifer Aniston, nei panni Rachel Green. In quel periodo poi legata al grande attore e sex symbol, Brad Pitt. Grazie a “Friends” diventerà un’icona mondiale, tanto da essere considerata la donna più sexy del pianeta.

E, adesso, Jennifer Aniston e Courteney Cox tornano. E l’iniziativa non può che incontrare il favore dei milioni di fan.

Jennifer e Courteney di nuovo insieme

Nello show di circa un anno fa, peraltro, abbiamo potuto apprendere diversi retroscena sulla serie tanto amata. E anche qualche dettaglio sul casting. Pensate che Rachel/Jennifer Aniston fu l’ultima a essere scritturata… I segni del destino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Emozionante. Così come l’iniziativa di cui sono ora protagoniste Jennifer Aniston e Courteney Cox. Recentemente, infatti, le due popolari attrici hanno pubblicato su Instagram una breve clip in loop in cui le vediamo indossare le magliette del merchandising delle ultime quattro stagioni “Friends”.

Sulle magliette leggiamo molto bene la scritta “Friends Forever” circondata da sei chiavi. Un messaggio iconico che vuole significare il momento in cui i sei amici restituiranno le rispettive chiavi, dopo anni di avventure e situazioni.

Davvero emozionante per chi ha amato a dismisura “Friends”. E, per di più, stiamo parlando di un’iniziativa molto nobile, dato che i proventi della vendita delle magliette andranno in beneficenza.