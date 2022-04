Karina Cascella, senza reggiseno né slip | Un vestito che non lascia niente all’immaginazione

Karina Cascella gioca molto con la sua sensualità. L’opinionista e influencer è solita pubblicare scatti che la ritraggono in pose provocanti. Nell’ultimo post indossa un abito senza intimo e il web si infiamma. C’è poco da immaginare, si deve solo zoommare.

Classe 1980, Karina è di una bellezza straordinaria e non a caso il suo profilo Instagram conta più di un milione di followers. E per questo una star dei social, famosa anche nei salotti televisivi.

Karina Cascella, la sua carriera televisiva tra reality e salotti Tv

Ha un carattere deciso e grazie a questo riesce a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Ha partecipato a numerosi programmi come Vero amore, Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Ha commentato l’Isola dei Famosi edizione 16 e l’ultima stagione del Grande Fratello vip. Non le manda certo a dire quando interagisce con i concorrenti ed è per questo che il suo personaggio é alquanto controverso.

Nel 2008 ha partecipato al reality La talpa e, grazie alla sua tenacia lo ha vinto. Parallelamente alla sua carriera televisiva Karina ha provato a sfondare nel mondo della musica incidendo una canzone e aprendo un negozio a Milano. La sua esperienza nel mondo della musica finisce però ben presto e oggi è solo un ricordo.

Ma sulla sua bellezza non ci sono dubbi e a 42 anni ha mantenuto lo splendore di una giovane ragazza. Il corpo é scultoreo e, probabilmente aiutata anche da piccoli ritocchini, la Cascella è una delle più belle influencer italiane.

Karina Cascella non ha mai confessato di essere ricorsa alla chirurgia estetica, ma ha dichiarato di avere leggermente ingrandito le labbra con semplici iniezioni di l’acido ialuronico. Ha risposto alle accuse in maniera decisa dichiarando “non vado in giro con dei canotti, miglioro, tra l’altro con una sostanza naturale”.

La foto con il micro abito che fa vedere tutto

Ma nell’ultima foto che pubblica il viso non si vede neanche, poiché coperto dallo smartphone. Il fascino dello scatto non ne risente e l’effetto è comunque sconvolgente. Karina si scatta un selfie davanti a uno specchio mentre indossa un tubino nero.

Non è un semplice vestito che può indossare ogni comune mortale. E’ un abito di pelle nera completamente aperto su tutta la lunghezza ripreso da piccoli bottoncini che lasciano comunque intravedere gran parte del suo corpo.

Ecco perché tutti i suoi fan hanno potuto constatare che la Cascella non indossa intimo. Non è certo un abito da tutti i giorni, ma su un fisico mozzafiato come il suo fa decisamente la sua figura!