Chiara Nasti, esagerata come sempre | Le sue forme a disposizione del suo brand

La fashion blogger non si risparmia mai. In particolare negli ultimi scatti condivisi sul suo profilo Instagram.

Insieme a Chiara Ferragni, è considerata la fashion blogger più influente d’Italia. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 2 milioni di persone e, insieme alla sorella Angela, ha fondato il brand Plume Ethérée.

Classe 1998, Chiara Nasti è nata a Materdei, rione di Napoli. A 15 anni ha dato il via alla sua carriera, aprendo un blog (chiaranasti.it) nel quale era solita parlare della sua vita quotidiana fornendo anche consigli di bellezza e monda.

Tutto è iniziato per gioco, come affermato da lei stessa, ma in poco tempo il suo blog ha riscosso un notevole successo portandola a debuttare in televisione. Così Chiara è diventata ospite della trasmissione Chiambretti Night.

La notorietà ed il brand insieme alla sorella Angela

Nel 2014 ha pubblicato il libro “@nastilove- Diario di una fashion blogger” per Mondadori, nel quale parla di abbigliamento, offrendo dei suggerimenti di stile alle sue fan. Grazie alla notorietà raggiunta, è stata scelta come presentatrice degli Italian MTV Awards e come reporter per gli European Music Awards.

Nel 2018 ha partecipato al reality L’Isola dei famosi. Nello stesso anno ha ufficializzato la relazione con Ugo Abbamonte. Ma nel 2020 la fashion blogger ha rivelato di essere tornata single. L’anno successivo si è legata sentimentalmente al calciatore Nicolò Zaniolo e la loro relazione ha attirato molto le attenzioni delle cronache rosa.

Chiara ha un ottimo rapporto con la sorella più piccola di un anno, Angela. Quest’ultima ha raggiunto la popolarità partecipando alla trasmissione Uomini & Donne, dove ha conosciuto e scelto Alessio Campoli. La loro relazione, pero, è finita dopo poco tempo.

Il vestitino rosa che ha fatto impazzire i fan

Entrambe le Nasti sono molto affascinanti ed intelligenti: infatti, sono riuscite a costruirsi una carriera sfruttando il mondo dei social e hanno dato vita ad un brand apprezzato dai loro fan.

Il marchio fondato dalle due sorelle si occupa della realizzazione di abiti e costumi da bagno, oltre che calzature quali stivali.

Angela e Chiara, in molte occasioni, posano per il loro stesso brand indossando gli outfit firmati Plume Ethérée, molto sensuali ed in grado di valorizzare perfettamente le curve.

E anche nell’ultima foto condivisa sui social, Chiara sfoggia un bellissimo abito rosa della nuova collezione del suo brand. Il vestito le dona tanto e lo scatto è stato assolutamente apprezzato dai followers della fashion blogger.