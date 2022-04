“Le figlie del calcio”: i loro papà campioni sul campo loro delle vere e proprie star sui social e non solo

Il calcio è uno sport seguitissimo ed amatissimo in ogni dove. Ed anche ciò che gira attorno adesso attrae davvero molte persone. Ad esempio, conoscete le “figlie vip”?

Il mondo del calcio è molto seguito in tutto il mondo. Sia dentro che fuori dal campo. Basti pensare al gossip che gira da sempre attorno ai calciatori. E non solo. Gli stessi atleti di questo seguitissimo sport, in molti casi si creano una bellissima famiglia.

E quindi hanno dei figli o delle figlie, che crescono già famosi (o famose) più di quanto possano anche solo lontanamente immaginare. Ed a proposito, oggi parleremo di alcune delle più famose figlie dei calciatori, che senza ombra di dubbio in molti di voi conosceranno sicuramente.

Le figlie dei calciatori: le conosciamo tutte?

Le figlie dei calciatori, le conosciamo tutte? Chi lo sa, ma probabilmente avete presente di chi stiamo parlando se nominiamo Bianca Gascoigne. Proprio la famosa figlia di Paul Gascoigne. Una ragazza diventata famosissima pure in Italia grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle.

Impossibile non nominare anche le figlie di Sinisa Mihajlovic, che l’allenatore del Bologna ha avuto con l’ex soubrette Arianna Rapaccioni. La primogenita si chiama Viktorija, ed è una modella che vanta oltre 140.000 followers su Instagram.

La minore, Virginia, ne ha soli (si fa per dire) 10.000 in meno. Quest’ultima, ha avuto una figlia, Violante, dalla relazione con il calciatore Alessandro Vogliacco. Sui social media è seguitissima pure Jade Lebeouf, figlia del difensore Frank.

Una modella di costumi da bagno davvero splendida. Anche la figlia (Claudia) di uno storico capitano del Real Madrid, Fernando Hierro, è degna di nota. E’ non poco conosciuta pure Charlotte Caniggia, figlia dell’ex attaccante Claudio.

Molto famosa anche Estelle, figlia di Dennis Bergkam e fidanzata di Donny van de Beek. I due si sono mostrati spesso insieme in varie fotografie. Molto popolari anche le due figlie di Diego Armando Maradona, Dalma e Jana.

Tornando alle “figlie italiane”, non possiamo non nominare Valentina Allegri. La figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano, decisamente più attiva sui social media di lui.

Ed anche Valentina Baggio, erede del mitico Divin Codino, e Regina Baresi – figlia dell’ex giocatore e capitano dell’Inter Giuseppe Baresi, anche lei ha avuto un ruolo da protagonista nella squadra femminile dei nerazzurri, sempre con la fascia di capitano al braccio – sono molto famose.

Infine, degna di nota anche Matilde Mourinho. Figlia proprio dello Special One, è imprenditrice digitale ed influencer.