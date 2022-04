Ilona Staller: “Sono stati più pianti che sorrisi..” | Il dramma che l’ha fatta cadere in malattia

Insieme a Moana Pozzi, la più famosa pornostar degli anni ’80 e ’90. Di nazionalità ungherese, con un passato anche in Parlamento

Oggi ha 69 anni. Ma per diverso tempo è stata il sogno erotico di molti italiani. Proprio la sua grande, grandissima, popolarità, le hanno permesso di diventare deputata. Sebbene arrivasse da ben altra carriera. Stiamo parlando di Ilona Staller, all’anagrafe Elena Anna Staller. Ma, per tutti, Cicciolina. Sapete che in passato ha sofferto di una grave malattia?

L’esordio in ambito pornografico avvenne nel 1983, con il film “La conchiglia dei desideri”, diretto da Schicchi. L’ultimo film pornografico di Cicciolina fu invece “Passione indecente”, girato nel 1991. Fondò insieme a Schicchi l’agenzia Diva Futura, che scoprì, fra le altre, Moana Pozzi, Ramba e Barbarella, e diresse anche un film hard.

Insieme a Moana Pozzi, Cicciolina è la più famosa pornostar degli anni ’80 e ’90. Di nazionalità ungherese, farà grande carriera soprattutto in Italia. Fino alla candidatura nel Lazio e all’elezione nel Parlamento Italiano, grazie al Partito Radicale.

La malattia di Ilona Staller

Di sicuro la si ricorda per questo tipo di carriera. Ma Cicciolina è stata anche una parlamentare della Repubblica Italiana. E’ stata pagata con i nostri soldi. Scopriamo quanto. E’ stata parlamentare della Repubblica italiana dal 2 luglio 1987 al 22 aprile 1992.

E’ uno di casi che, ancora oggi, vengono ricordati per dipingere la politica nostrana. Cinque anni in Parlamento. Ovviamente pagata dagli italiani, come la legge impone. Ma negli anni in cui Ilona Staller è stata fuori dalle aule politiche (circa 30 anni) ha continuato a essere retribuita dagli italiani. Grazie al vitalizio. E’ stata uno dei bersagli del Movimento 5 Stelle nella lotta al taglio dei vitalizi.

Una vicenda che le ha creato non pochi grattacapi. Ma niente di paragonabile rispetto al grave problema di salute: “Ho sofferto di anoressia e bulimia per colpa del mio ex” ha detto in un’intervista concessa a “Verissimo”. L’ex è l’artista Jeff Koons, dal quale è nato il loro figlio Ludwig

“Abbiamo vissuto due anni insieme in cui ci sono stati più pianti che sorrisi. Mi sono annullata al suo fianco. Ha commesso delle cattiverie inaudite. Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente” ha detto ancora nell’intervista.

E prosegue: “È stato un periodo terrificante, ho sofferto di anoressia e bulimia, le persone non mi riconoscevano, ma ho reagito per mio figlio. Il mio ex marito, nonostante le moltissime cause non mi riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe”.