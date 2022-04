Lorenza Mario, la ricordate? Era una delle primedonne del Bagaglino | Ecco com’è oggi

Gli spettacoli organizzati dalla compagnia del Bagaglino hanno catalizzato per anni l’attenzione del pubblico. Gran parte del merito era anche delle primedonne che facevano parte del cast. Tra queste c’era Lorenza Mario, che da tempo non si vede in Tv: cosa fa ora?

Si deve risalire al 1987 per risalire all’anno in cui gli spettacoli della compagnia del Bagaglino, fondata da Pier Francesco Pingitore, sono approdati in Tv. Prima Raiuno e poi Canale 5 hanno trasmesso a lungo lo show, che era in grado di catalizzare l’attenzione di milioni di persone ogni sabato.

Pezzo forte della serata era certamente il sarcasmo con cui venivano affrontati argomenti anche piuttosto scomodi, quali l’operato dei nostri politici.

Gran parte del merito del successo ottenuto era certamente dei comici che facevano parte del cast. Tra questi spiccavano nomi del calibro di Oreste Lionello, Leo Gullotta, Pippo Franco, Martufello, Diego Abatantuono, Teo Teocoli e Gianfranco Funari, giusto per citare alcuni nomi.

Impossibile però non ricordare anche le primedonne che si sono succedute nel corso degli anni, come Valeria Marini, Pamela Prati, Matilde Brandi e Lorenza Mario. Di quest’ultima non si sente parlare in Tv ormai da qualche tempo, ecco come è cambiata la sua vita da allora.

Lorenza Mario dal Bagaglino a oggi: come è cambiata la sua vita

Entrare a far parte della compagnia del Bagaglino ha rappresentato un vero trampolino di lancio per la carriera di Lorenza Mario. La ballerina, classe 1969, veniva apprezzata soprattutto per il suo look acqua e sapone e la semplicità, doti importanti per entrare nel cuore del pubblico in quel periodo (era il 1996).

Approdare nel programma curato da Pier Francesco Pingitore non aveva rappresentato per lei però l’esordio in Tv, arrivato invece come componente del corpo di ballo di “Buona Domenica” poco prima. A questo si erano aggiunte le esperienze a “Re per una notte” e “Fantastica Italiana”.

La sua presenza è durata però solo un paio di stagioni e si è interrotta per sua scelta. L’incontro con il suo compagno, il tenore Alessandro Safina, l’ha spinta infatti a cambiare strada e a dedicarsi prevalentemente al teatro. Qui lei si sente a casa proprio perché ha la possibilità di sentire da vicino l’affetto del pubblico e non rimpiange particolarmente la popolarità di un tempo, che era certamente maggiore.

“Avevo e ho al fianco un uomo e che amo e che mi sostiene in tutto e che mi dà una forza enorme. Proprio per questo ho deciso di uscire dal piccolo schermo – aveva raccontato lei in un’intervista -. Lui mi dà una forza che neanche pensavo di avere. Ero una ballerina classica, per me esisteva solo il teatro. E invece mi ero ritrovata in televisione senza averla nemmeno mai immaginata. Tutto è nato per caso, è stata solo una meravigliosa parentesi”.



Nonostante questo, ogni tanto non è mancata per lei qualche incursione in Tv, come era capitato nel 2016 con la partecipazione a “Tale e Quale Show”, in cui ha dato ulteriormente prova della sua versatilità.

Nel frattempo, però, la relazione con Safina, da cui aveva avuto un figlio si è conclusa, ma lei ha già ritrovato l’amore al fianco di Federico Piron. Difficile certamente osservandola ora pensare che lei abbia già superato i 50 anni.