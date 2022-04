Whatsapp a pagamento, questa volta è vero | Ecco i dettagli sul piano in abbonamento

Se ne parla da anni, ma ogni volta la notizia si è rivelata una bufala. Questa volta, però, è vero. L’applicazione di telecomunicazione più famosa al mondo ha messo su la versione a pagamento per lo scambio di messaggi e contenuti foto e video. Ecco come e quando cambierà Whatsapp.

La notizia che ha preoccupato tutti gli utenti in rete è arrivata da WABetainfo, portale specializzato nella ricerca del codice delle app beta di whatsapp riguardanti le novità in arrivo.

Ecco i dettagli: le nuove funzioni a partire dal prossimo aggiornamento

Il sito in questione ha pubblicato un file contenente tutti i dettagli del futuro piano in abbonamento. A fronte del pagamento del servizio, come dichiara il portale, si aggiungerà un’importante funzione ancora non presente su Whatsapp. Riguarda la possibilità di collegare ad un unico account un numero maggiore di dispositivi.

Fino ad oggi il massimo numero di periferiche che potevano far capo ad un unico utente erano quattro; ad oggi si potranno collegare fino a dieci dispositivi differenti, fra smartphone, tablet e PC (con il programma whatsapp web).

Gli account del gruppo al quale appartiene Whatsapp non hanno smentito la voce che è circolata insistente in questi giorni; Dunque questa volta la notizia che lo scambio di messaggi sarà a pagamento e più che un’ipotesi. Si attende quindi l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire nel nell’arco di poco tempo.

Molto probabilmente l’introduzione del piano in abbonamento arriverà con i prossimi aggiornamenti per Android e iOS. L’applicazione quindi prevederà un costo mensile per determinate tipologie di account. Non é ancora noto a quanto ammonterà il prezzo che potrebbe variare di molto, da pochi euro a centinaia all’anno.

Il piano dedicato ad una specifica categoria di utenti

Come accennato questo piano sarà dedicato ad una determinata tipologia di utente e per l’esattezza agli utenti Business. Questa categoria sta, nell’ultimo periodo, aumentando in maniera esponenziale e la tendenza é verso un continuo accrescimento.

Il profilo Business è una pratica soluzione per differenziare le chat private da quelle aziendali. I dipendenti di un unico ufficio potranno, facendo capo ad un singolo account, scambiare informazioni con i propri clienti e colleghi, tenendo riservato il proprio numero telefonico e di conseguenza la propria privacy.

I restanti milioni di italiani, privati cittadini, che quotidianamente usufruiscono di questa applicazione possono, quindi, dormire ancora sonni tranquilli.

Non è però assicurato che in un prossimo futuro il costo mensile si estenderà a tutti i fruitori di whatsapp. Le voci circolano da tanto tempo e questo pensiamo possa essere il primo passo verso una rivoluzione inaspettata nel campo della messaggistica multimediale.