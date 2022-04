Alessandro Cattelan, avete mai visto la sua mamma? Sono due gocce d’acqua

I fan apprezzano moltissimo questo momento di tenerezza condiviso dal conduttore. E notano la grande somiglianza tra i due

Di lui abbiamo imparato a conoscere tanto. La simpatia, innanzitutto. Ma anche la capacità di tenere la scena, a prescindere dal tipo di trasmissione. Che sia di argomenti musicali, di intrattenimento comico o di taglio più introspettivo, Alessandro Cattelan se la cava sempre benissimo. Sappiamo tanto di lui sotto il profilo artistico e professionale. Ma non avevamo mai visto la mamma del popolare conduttore. Sono due gocce d’acqua!

Dicevamo quindi che negli ultimi anni è diventato uno dei volti più ricorrente della televisione italiana. E’ apprezzato da tutti, Alessandro Cattelan.

I suoi esordi sono in trasmissioni di taglio musicale. Il suo stile molto giovanile, infatti, lo rende perfetto per lavorare su MTV, dove muove i primi passi professionali. Il debutto sulla popolare rete televisiva è del 2004.

Dal 2011 Alessandro Cattelan è passato a Sky Italia. Nel luglio ha condotto su Sky Sport, in occasione della Copa América 2011, “Copa America Hoy” in cui si raccontava di calcio e della cultura dell’America Latina. Quelli sono gli anni in cui spicca il volo: dall’autunno dello stesso anno è diventato infatti il presentatore del talent show “X Factor”, in seguito al passaggio del programma stesso su Sky Uno.

Un ruolo che gli fa guadagnare grande successo e popolarità. E così, arrivano anche i contratti per gli spot televisivi e tanti altri lavori. Conduce, per esempio, un’edizione del David di Donatello. Il 10 dicembre 2020, durante la puntata finale della quattordicesima edizione, annuncia l’abbandono della conduzione di X Factor, dopo dieci anni.

Dal 2014 è diventato conduttore e protagonista di un talk show in onda in seconda serata su Sky Uno intitolato “E poi c’è Cattelan”, per il quale vince il Premio Flaiano di televisione per la conduzione.

In trasferta con la mamma

Insomma, la vita professionale di Alessandro Cattelan è davvero intensa. Il 10 maggio 2021, tramite una diretta su Instagram del profilo ufficiale di Netflix, viene reso noto dell’avvio del programma “Alessandro Cattelan: Una semplice domanda” proprio sulla piattaforma americana. Il programma è iniziato da poco più di un mese, lo scorso 18 marzo, ed è già un grande successo.

Ma oggi, più che sull’aspetto professionale, ci concentriamo su quello personale di Alessandro Cattelan. E lo facciamo grazie a lui. E’ infatti lo stesso conduttore televisivo a pubblicare tramite il proprio profilo Instagram (dove è, ovviamente), seguitissimo, una foto insieme alla mamma.

“Io & mamma in trasferta” scrive, mostrandosi seduto sul bordo di una piscina insieme a una bella signora molto elegante dai capelli biondi. Elegante nonostante la sportività di entrambi. Alessandro è infatti in pantaloncini. La mamma, invece, indossa un paio di jeans e una bella giacchetta a righe.

Non sappiamo dove si trovino i due, nel post non viene specificato. Ma Alessandro e la mamma si somigliano davvero tanto, come fanno notare diversi utenti che apprezzano questo momento di tenerezza del popolare conduttore.