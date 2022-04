Con questo oggetto risparmierai tempo e denaro | Serve ogni giorno a tutti noi

L’aumento dei costi dei servizi sta spingendo le famiglie italiane a risparmiare il più possibile su ogni fronte. Ci sono però alcune cose a cui è impossibile rinunciare. Conviene, quindi, studiare qualsiasi stratagemma per risparmiare denaro e in questo caso anche tempo. Ecco la novità che consigliamo di acquistare.

Ci impegniamo sempre per evitare di sprecare soldi in azioni che dobbiamo comunque svolgere quotidianamente. Esistono molti trucchetti, alcuni ereditati dai consigli delle nonne, altri di nuova generazione.

I “consigli delle nonne” per risparmiare nelle attività casalinghe

In questo caso partiamo dall’utilizzo della lavasciuga che, con l’aumento dei costi dell’energia elettrica è diventata una spesa importante per il bilancio familiare. Innanzitutto consigliamo di scegliere bene i giorni e gli orari per mettere in azione questo elettrodomestico.

Non tutti sanno che dalle 8.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì i prezzi dell’energia elettrica sono più alti. E meglio quindi scegliere di fare il bucato dalle 19.00 alle 8.00 dei giorni feriali. Ma la fascia più bassa di prezzi rimane comunque durante il weekend.

Oltre all’orario durante il quale decidiamo di avviare il lavaggio è importante prendere altri accorgimenti. Innanzitutto è consigliabile evitare il prelavaggio che allunga di molto il ciclo e conseguentemente fa lievitare il costo della bolletta. Un trucco casalingo è quello di stoppare la lavatrice per circa 10 minuti in modo da lasciare in ammollo i panni senza consumo di elettricità.

Altro importante accorgimento è quello di avviare la lavasciuga solo a pieno carico. E’ sempre meglio aspettare di avere la giusta quantità di biancheria sporca per risparmiare acqua ed energia elettrica.

Nel caso in cui i vostri panni avessero bisogno di un lavaggio più lungo è consigliabile scegliere un programma eco che permette un risparmio del 40%. Fondamentale per il risparmio energetico é anche la manutenzione dell’elettrodomestico. Non è molto difficile provvedere in autonomia alla pulizia del filtro almeno ogni due mesi come consigliato dalle ditte produttrici.

Dal web il modo per spendere meno per il bucato

Ma se questi accorgimenti homemade non dovessero essere sufficienti, conviene ricorrere anche ad innovazioni reperibili online. È possibile procedere all’acquisto di particolari sfere per asciugatrice profumate con molteplici essenze. Queste palline, se inserite nella nostra lavasciuga, permettono di velocizzare il tempo di azione dell’elettrodomestico.

Sono delle palle di lana asciugatrice che, riducono i tempi di asciugatura fino al 40%. Posseggono anche un’altra particolarità; sono definite antipiega poiché, creando uno spessore tra i capi, non permettono l’aggrovigliamento dei nostri vestiti.

L’olio essenziale contenuto all’interno conferisce al nostro bucato un profumo particolare nonostante la loro composizione completamente ecologica ed ipoallergenica. Queste pallette di lana possono inoltre essere utilizzate più volte.

Ecco perché consigliamo di acquistare questo prodotto economico (il suo prezzo si aggira intorno ai 20 €), per garantire un risparmio a lungo termine molto più sostanzioso.