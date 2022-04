Elisabetta Canalis, la vacanza in Texas | Si trasforma in una “superbollente” cowgirl!

Ne ha pubblicata un’altra di bomba online! Elisabetta Canalis é in vacanza in Texas per trovare un po’ di riposo, ma non perde nessuna occasione per stupire tutti i suoi followers. Quest’ultima foto ha lasciato tutti senza parole; sprigiona sex appeal dappertutto.

La showgirl amatissima in Italia e ora famosa anche all’estero, continua a stupire il suo pubblico mostrandosi in foto veramente mozzafiato. Ha approfittato del suo ultimo soggiorno in Texas per scattarsi dei reportage come solo lei sa fare; il risultato è sorprendente.

Elisabetta Canalis, attrice, showgirl e modella strepitosa

Sono ormai lontani gli anni in cui ballava sulla scrivania di Antonio Ricci. Nel 1999 ha infatti esordito come velina mora di Striscia la notizia accanto alla sua storica amica Maddalena Corvaglia. Il duo ha avuto un successo strepitoso che le ha portate a essere conosciute in tutta Italia e a guadagnarsi un posto degno di nota nel mondo dello spettacolo.

È stata attrice e showgirl apprezzatissima, ma ha avuto modo anche di avvicinarsi al mondo della musica diventando il volto femminile del video musicale di Biagio Antonacci per la canzone Convivendo.

E’ poi approdata nel mondo della conduzione rivelando doti comunicative supportate da una straripante simpatia ed un’innegabile avvenenza fisica. È riuscita a “reggere” il grandioso palco del Festivalbar come conduttrice e addirittura ha calcato il grandioso palco dell’Ariston quando nel 2011 ha coocondotto il Festival di Sanremo.

Si è fatta notare quando ha intrapreso la relazione amorosa con il divo di Hollywood, George Clooney. È riuscita a farsi fotografare sui red carpet più famosi del mondo conquistando una fama internazionale. Oggi vive in America, a Los Angeles con il marito, l’imprenditore Brian Perri dal quale ha avuto la figlia Skyler Eva.

La cowgirl più sexy del Texas

In questi giorni, come documenta accuratamente attraverso i suoi social che contano addirittura più di tre milioni di follower, si trova in California del Sud. Lo scatto che ha infiammato il web si riferisce ad una giornata in Texas e l’ex velina sceglie un outfit per l’occasione veramente azzeccato.

Sembra un hot cowgirl con un soprabito quasi inesistente di filo bianco e un bikini che a stento riesce a coprire le forme. Il seno che le esplode incornicia la sua immagine accattivante. Indossa un cappello da cowboy che richiama l’ambientazione Texana.

I followers sono letteralmente impazziti e la inondano di commenti anche a doppio senso. In effetti è di una bellezza travolgente e chiunque si incanterebbe di fronte alla sua figura. Elisabetta è stata decisamente baciata da Madre Natura, ma chissà quale sarà il suo segreto per mantenersi così in forma?