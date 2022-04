Ezio Greggio, avete mai visto il figlio Gabriele? La somiglianza è impressionante e segue le sue stesse orme

Il celebre conduttore ed il figlio sono due gocce d’acqua. Gabriele, oltre ad essere molto legato al padre, ha deciso di intraprendere la sua stessa strada nel mondo dello spettacolo.

Conduttore, attore, regista, comico e cabarettista, Ezio Greggio è molto conosciuto ed apprezzato dal pubblico. Volto di Striscia la notizia insieme al collega Ezio Iacchetti, ha recitato in numerose commedie.

Tra queste, ne citiamo alcune: Yuppies e Yuppies 2, Montecarlo Gran Casinò, Vacanze di Natale ’90 e Vacanze di Natale ’91, Selvaggi e Box Office 3D – Il film dei film (del quale ha curato anche la regia).

Il suo esordio risale alla fine degli anni Settanta, su Telebiella, la prima televisione locale italiana. Ha debuttato come cabarettista alla Rai in trasmissioni quali La sberla e Tutto compreso senza però ottenere un gran successo.

Su consiglio di Gianfranco D’Angelo, non si è arreso ed a lasciato la Rai per approdare alla neonata Fininvest. Così Greggio ha affiancato il comico nella conduzione di Drive In, programma diventato cult, che lo ha portato alla notorietà.

Nel 1988 ha iniziato a condurre Striscia la notizia, inizialmente trasmessa su Italia 1, prima di passare a Canale 5, per diventarne il volto ufficiale insieme ad Ezio Iacchetti.

Chi è Gabriele Greggio

Ezio Greggio, nel corso della sua vita, ha avuto un’importante storia d’amore con Isabel Bengochea. I due sono stati insieme per ben 20 anni, prima di prendere la difficile decisione di separarsi definitivamente. Insieme hanno avuto due figli: Giacomo, il primogenito, e Gabriele. Il primo lavora come scrittore, mentre il secondo è un attore.

Il conduttore, qualche tempo fa, ha voluto mostrare il figlio Gabriele ai fan che sono rimasti colpiti subito dalla grandissima somiglianza tra i due.

Gabriele ha 27 anni e vive a Londra, come il fratello Giacomo. Dopo aver seguito un corso di recitazione a New York, si è iscritto alla University of the Arts London con la volontà di seguire le orme del padre. Da lui ha ereditato la simpatia, la comicità, e la passione per il palcoscenico.

Oltre alla recitazione, ha una passione per la musica. La sua biografia di Instagram, infatti, recita “Attore e rapper based in London“.

Gabriele è molto legato al padre e, come affermato precedentemente, gli somiglia anche. In particolare, entrambi hanno uno sguardo furbo e vivace, in grado di catturare e affascinare chi li osserva.

Il giovane ha anche un fisico scolpito dal pugilato che è solito praticare a livelli professionali da diversi anni. Il figlio del celebre conduttore sembrerebbe quindi pronto per una promettente carriera, come quella del padre.