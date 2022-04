Baby K, quel costume sgambatissimo manda i followers fuori di testa | Una bomba!

Il post condiviso dalla cantante ha lasciato i followers a bocca aperta: Baby K, nello scatto, si mostra in tutta la sua sensualità.

Attualmente la carriera di Baby K ha raggiunto l’apice: è l’unica artista italiana, insieme alla cantante Giusy Ferreri, ad essersi aggiudicata un disco di diamante grazie alla canzone Roma-Bangkok, diventata una vera hit estiva.

Il videoclip del singolo è stato il primo nella storia musicale del Paese ad aver raggiunto le 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ed a Roma-Bangkok hanno fatto seguito altri successi quali Voglio ballare con te, Aspettavo solo te, Da zero a cento e Non mi basta più.

Chi è Baby K

Classe 1983, Baby K – nome d’arte di Claudia Judith Nahum – è nata a Singapore ed ha passato i primi anni della sua vita a Giacarta. Successivamente si è trasferita a Londra, dove ha frequentato la Harrow School of Young Musicians avvicinandosi al mondo della musica. Presto ha iniziato ad esibirsi, girando in tour per l’Europa, e ad approfondire l’MC’ing.

All’età di 17 anni si è spostata a Roma ed ha cominciato a condurre alcune trasmissioni radiofoniche dedicate all’hip hop. Il suo debutto risale al 2007, anno in cui ha collaborato con il rapper Amir, nel singolo Non siete pronti. Da quel momento ha lavorato insieme a diversi rapper quali Vacca, Bassi Maestro e Rayden.

L’anno successivo ha pubblicato il suo EP d’esordio, intitolato S.O.S. Nel 2010 è stata la volta di Femmina alfa, grazie al quale si è guadagnata una certa notorietà nel panorama hip hop.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Tiziano Ferro, Marracash e Two Fingerz. La svolta, però, è arrivata nel 2015 con l’uscita del già menzionato singolo Roma-Bangkok, hit estiva realizzata insieme a Giusy Ferreri, che l’ha portata al successo nazionale.

Baby K ha poi collaborato con Chiara Ferragni, nella canzone Non mi basta più. Il singolo, anche grazie alla fama dell’influencer, ha avuto un notevole successo. Mentre lo scorso anno ha pubblicato il suo quarto album, Donna sulla Luna.

Lo scatto che ha infiammato i social

Oltre ad aver conquistato i fan con la sua musica ed il suo stile inconfondibili, l’artista riesce sempre a lasciare i followers a bocca aperta grazie alla sua bellezza e sensualità.

Su Instagram, in particolare, è seguita da oltre 700mila persone che ha voluto far impazzire con il suo ultimo post.

Nello scatto condiviso, infatti, Baby K indossa uno splendido costume bianco, che esalta il suo fisico sinuoso. Il fatto che sia così sgambato fa notare anche il tatuaggio che viene assolutamente apprezzato dai suoi followers.