Riconoscete questo bambino? Oggi è un volto della tv molto chiacchierato

Avete capito chi è il bambino nella fotografia? Oggi è un volto noto della televisione, seguitissimo sui social, e costantemente al centro delle cronache rosa.

Il bambino che vedete nella fotografia è diventato uno dei personaggi televisivi più seguiti dal pubblico. Ormai è abituato a far parlare di sé, non solo per la carriera televisiva, ma anche per la sua vita privata.

Ha esordito come ballerino nella trasmissione “I migliori anni” ma la notorietà è arrivata a partire dal 2013, anno in cui è diventato il primo velino della storia di Striscia la notizia.

Successivamente è approdato nel mondo dei reality. Nel 2018 è stato tentatore nel programma Temptation Island e corteggiatore di Teresa Langella a Uomini e Donne. Mentre nel 2020 è entrato nella casa del Grande Fratello VIP, dove ha trovato l’amore. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ecco svelato il mistero

Il bimbo nello scatto sovrastante è Pierpaolo Pretelli. La foto è stata condivisa da lui stesso sui social, ricordando i vecchi tempi.

Molte cose sono cambiate da allora. Oggi è riuscito a realizzare i suoi sogni d’infanzia diventando un volto affermato nel panorama televisivo del Paese. Inoltre ha una splendida relazione con la conduttrice Giulia Salemi.

I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP e, da allora, non si sono più lasciati. I Prelemi – questo è il loro soprannome – formano una coppia molto affiatata e la loro famiglia, recentemente, si è allargata con l’arrivo di Prince Valiant, il cagnolino di casa.

La loro storia sta procedendo nel migliore dei modi e lo stesso vale per le loro carriere: entrambi, infatti, sono molto impegnati in progetti diversi. Solo negli scorsi giorni, Pierpaolo ha partecipato al nuovo show musicale Name that tune.

Prima della relazione con Giulia Salemi, l’ex velino ha fatto parlare di sé per la sua storia con la fashion blogger Ginevra Lambruschi, giunta al termine dopo poche settimane. Dopo la rottura, entrambi hanno dato adito a varie polemiche e accuse reciproche.

Pierpaolo ha avuto anche una storia importante, con la modella e attrice di origine cubana Ariadna Romero, dalla quale è nato il piccolo Leonardo. La coppia, successivamente, si è sciolta con altrettante polemiche. Ma, col passare del tempo, sono riusciti a raggiungere un equilibrio per i bene del bambino.