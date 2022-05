Nuovo bonus per le famiglie, fino a 400 € per ogni figlio | Ecco quando richiederlo

E’ un nuovo contributo economico per le famiglie italiane. Il governo ha approvato un emendamento e stanziato i fondi per un bonus rivolto ai nuclei familiari con figli. Ecco i dettagli per aderire al contributo per i genitori di bambini e ragazzi.

È una legge approvata nei primi giorni di Aprile che racchiude svariati interventi a favore soprattutto delle famiglie. Stiamo parlando del Family Act che ha appena ricevuto l’approvazione da parte del Senato ed è quindi entrato ufficialmente in vigore.

Fino a 400 euro per le famiglie con figli in età scolare

Il contributo economico che si potrà richiedere a fronte della presentazione del modello Isee va dai 250 € ai 400 € a seconda dell’età dei ragazzi. È una legge che si rivolge soprattutto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo ordine, medie, licei e scuole professionali.

La domanda potrà essere inviata, stando alle indiscrezioni, con l’inizio del nuovo anno scolastico e avrà valore per i 12 mesi successivi. Gli importi variano a seconda del grado della scuola di frequenza dei figli. I 250 € sono destinati agli iscritti alla scuola media e i 400 € saranno di pertinenza delle famiglie con ragazzi frequentanti licei o istituti superiori.

Dopo l’approvazione al Senato é necessaria la precisazione dei decreti attuativi che definiranno le modalità di adesione, i termini per la presentazione della domanda e la tempistica per la ricezione del contributo economico.

Il bonus servirà per l’acquisto di libri e materiale scolastico per l’anno 2022-2023. I fondi saranno infatti destinati per scontare l’acquisto di tutte il corredo scolastico necessario per frequentare le lezioni.

Molto probabilmente sarà necessario fare richiesta online a fronte dell’esibizione della situazione reddituale familiare, attraverso il modello Isee che può essere richiesto in patronati specializzati per questo tipo di pratiche o redatto da professionisti del settore.

L’importo varia a seconda dell’età dei ragazzi

I ragazzi con meno di 13 anni avranno quindi diritto al riconoscimento, una tantum, di un importo pari a 250 € per i nove mesi dell’anno scolastico successivo. Dopi il compimento del quattordicesimo anno, con l’ingresso perciò nella scuola superiore, gli studenti potranno richiedere un riconoscimento di 400 € che sarà fruibile per l’acquisto dei testi scolastici previsti dal proprio corso.

E’ un aiuto concreto per sostenere le spese e per promuovere ancora una volta il diritto allo studio. Questa manovra viene incontro a molte famiglie italiane che, anche a causa della crisi che stiamo vivendo, presentano innumerevoli difficoltà anche per sostenere i propri ragazzi nello studio. È stata infatti una mossa necessaria per l’inclusione scolastica tanto richiesta è fortemente voluta dalle massime cariche dello Stato.