Vittoria Puccini racconta il dramma che l’ha travolta | E’ duro accettarlo

L’attrice famosa per aver interpretato fiction di successo come Elisa di Rivombrosa e l’ultima Non mi lasciare, ha raccontato di un episodio che le ha cambiato la vita. Un lutto che l’ha travolta e dal quale ancora non si è ripresa completamente.

Vittoria Puccini compirà quest’anno quarant’anni, ma ha alle spalle già una carriera di tutto rispetto. Il suo talent scout è stato Sergio Rubini che nel 2000 l’ha scritturata per la commedia Tutto l’amore che c’è.

Vittoria Puccini, il dolce volto di un attrice amata dal pubblico

Sono stati quelli gli esordi della bellissima Vittoria Puccini che conta però al suo attivo numerose altre partecipazioni di alto livello. È stata la protagonista di Tutta colpa di Freud, Baciami ancora, Ma quando arrivano le ragazze? e di molte fiction televisive come Elisa di Rivombrosa, La baronessa di Carini e Il processo e la fuggitiva.

Il primo grande amore di Vittoria Puccini è nato proprio durante le riprese della serie Elisa di Rivombrosa. L’attore protagonista era Alessandro Preziosi e tra i due scoccò la famosa scintilla. I due hanno una figlia, Elena, che oggi ha 16 anni.

Il loro matrimonio fallì nel 2010 e dopo poco l’attrice si legò ad un altro collega, Claudio Santamaria. Anche questa relazione finì in breve tempo e oggi Vittoria é felicemente accompagnata da Fabrizio Lucci, direttore di fotografia. Con lui dichiara di aver scoperto il vero amore, quello che non fa soffrire. Eh sì, perché Vittoria nella vita ha già sofferto tanto.

Il ricordo della mamma scomparsa troppo presto

Ha parlato del suo grande dolore che le ha provocato tanta sofferenza alla quale ancora non si è abituata. Ricorda con affetto e commozione la sua mamma, Laura Morozzi, insegnante elementare.

La ritrae come una donna piena di energia e voglia di vivere, il suo punto di riferimento alla quale si rivolgeva per ogni dubbio o consiglio. La donna, è stata colpita alla giovane età di 59 anni da una forma di tumore al seno molto aggressiva.

In poco tempo il brutto male l’ha portata via dall’amore dei suoi cari e ancora oggi il vuoto è difficile da colmare. La bellissima attrice ha deciso però di farsi forza e concentrarsi su tutti gli insegnamenti positivi che la mamma le ha lasciato. E’ un modo questo per onorare la sua vita e le sue sofferenze, che Vittoria utilizza per dedicarsi al meglio all’amore di sua figlia.

Questo terribile trauma l’ha sicuramente segnata per sempre, ma Vittoria Puccini ha ereditato dalla mamma tutta la tenacia e l’energia che la donna impiegava per affrontare la vita ed oggi è diventata un’attrice di successo, compagna e mamma realizzata.